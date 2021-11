Monopoli-Torrenova | Il Match Program

Dopo due settimane di stop, torna in campo domani la Fidelia Torrenova. La squadra di coach Bartocci, fermata da due positività all’interno dello staff tecnico,

rientrerà in campo a distanza di 14 giorni dall’ultima partita (ultima gara al Pala LuxorBuilding contro Forio d’Ischia) e lo farà andando a fare visita alla Lapietra Monopoli.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Davide Quadrelli e Indro Spinelli, entrambi di Roma (RM): palla a due alle ore 18.

PRECEDENTI – Quella tra Monopoli e Torrenova è una sfida inedita. Torrenova torna in Puglia per la terza volta in stagione: bilancio di una vittoria (contro Molfetta) e una sconfitta (contro la capolista Bisceglie). Monopoli ha già affrontato le altre due siciliane invece: sia Ragusa che Agrigento hanno battuto la squadra di coach Carolillo.

EX – Non ci sono ex all’interno dei roster delle due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Bartocci.

Coach Bartocci: «Rientriamo da uno stop “forzato” di due settimane, siamo stati fermi per quasi 10 giorni senza allenarci, quindi ci aspetta una gara ancora più difficile su un campo complicatissimo. Abbiamo dovuto recuperare anche fisicamente questa settimana. Monopoli inoltre è anche in fiducia avendo vinto sul parquet di Pozzuoli, una squadra che attraversava un periodo ottimo. Ha tanta qualità ed esperienza, in tutti i ruoli, con un roster importante e ben costruito. Dovremo fare una prestazione importante, rioliando velocemente i nostri meccanismi in una partita che sarà sicuramente intensa e difficile».

DIRETTA – Sarà possibile seguire il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter!

Com. Stam.