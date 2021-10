Monreale – Cimitero degli orrori di San Martino delle Scale . il Gip dichiara non luogo a procedere per sette dipendenti comunali

Arriva anche l’assoluzione di Messina Giovanni per i reati di estorsione aggravata, appropriazione indebita e truffa .notevolmente ridimensionato il contesto accusatorio .

“ La sentenza di non luogo a procedere con la formula che fatti non sussistono emessa dal Giudice per la Udienza preliminare del Tribunale di Palermo Marco Gaeta , oltre che rendere giustizia nei confronti di coloro che avevano da sempre proclamato la propria estraneita’ ai fatti contestati, ridimensiona notevolmente l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica e dei Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale che avevano condotto le indagini . Il Giudice per le Indagini Preliminari dopo oltre 10 udienze ha accolto le argomentazioni degli Avvocati Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e della Dr.ssa Giada Caputo che ha curato tutte le indagini difensive , e ha dichiarato non luogo a procedere in favore di Busacca Maurizio, Salvatore Palazzo, Ganci Salvatore, Russo Cristina, Giuseppa Salamone , Turdo Rosa e Marchese Rosalia, tutti dipendenti del Comune di Monreale perche i fatti a loro contestati non sussistono. A vario titolo i funzionari e dirigenti comunali erano stati accusati dei reati di falso, abuso di ufficio ed omissioni di atti di ufficio , in riferimento a condotte amministrative riguardanti il Cimitero regio di San Martino delle Scale. I difensori attraverso complesse indagini difensive, perizie tecniche e produzioni documentali hanno dimostrato che i sette dipendenti pubblici avevano agito nell’esclusivo interesse pubblico e con correttezza amministrativa. Nonostante cio’ la Amministrazione si era costituita parte civile nei loro confronti, ritenendoli responsabili di avere violato il dovere di correttezza amministrativa. Arriva anche la assoluzione per Giovanni Messina ritenuto il promotore della associazione a delinquere . Il Giudice infatti ha assolto il Messina Giovanni dalle accuse di estorsione aggravata, truffa aggravata ed appropriazione indebita. “ Dopo 4 anni di indagini preliminari – hanno dichiarato Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro – il contesto accusatorio viene notevolmente ridimensionato ed adesso dovra’essere sottoposto al vaglio dibattimentale davanti la quarta sezione penale del Tribunale di Palermo in composizione collegiale. In quella sede dimostreremo anche la inesistenza del reato di associazione a delinquere”

Com. Stam.