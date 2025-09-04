Monreale: controllo straordinario del territorio 6 denunciati in stato di libertà

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio inserito in un più ampio contesto di attività, finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza, dello spaccio di sostanze stupefacenti e di altre forme id illegalità diffusa.

Complessivamente, sono state denunciate in stato di libertà 6 persone, accusate di porto di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebrezza e guida senza patente.

In particolare:

1 ragazzo di 16anni è stato deferito perché, senza giustificato motivo, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 centimetri, occultato all’interno di un marsupio;

3 uomini di età compresa tra i 39 ed i 50 anni, sono stati denunciati perché risultati positivi all’accertamento etilometrico – tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;

2 uomini di 19 e 47 anni, sono invece accusati di guida senza patente; i militari hanno accertato che gli stessi nell’arco del biennio, hanno condotto i rispettivi veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida.

Complessivamente sono state identificate 80 persone, controllati 54 veicoli, contestate diverse sanzioni al codice della strada per un totale di 4.000,00 euro nonché, segnalati 7 uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.