Monreale, controllo straordinario del territorio scattano 4 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare i militari hanno concentrato i loro sforzi sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e del consumo di sostanze stupefacenti.

Una sessantina le persone controllate e 34 i veicoli; nel corso delle operazioni, una 49enne, agli arresti domiciliari, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per evasione in quanto sorpresa fuori della sua abitazione senza giustificato motivo. Due automobilisti sono risultati positivi all’alcool test e sono stati denunciati in quanto hanno riportato un tasso alcolemico superiore ai limiti prevista dalla legge, mentre un’altra automobilista è stata deferita perché sorpresa alla guida senza patente. Due persone, di 31 e 35 anni, sono invece state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e pertanto segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. I controlli continueranno senza soluzione di continuità in tutta la provincia e nelle zone particolarmente interessate dalla movida e dai flussi turistici.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.