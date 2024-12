Montalbano Elicona la XXIII edizione del Presepe Vivente e del Food Fest. Il borgo è in fermento per il duplice evento

Appuntamento nelle giornate di 26 – 30 dicembre e 6 gennaio …E le immagini del presepe rivivono in un racconto del Natale dell’attore Domenico Centamore.

A Montalbano Elicona fervono i preparativi per la XXIII edizione del presepe vivente, che avrà luogo nelle giornate del 26 e 30 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

Come ormai da tradizione, alla sacra rappresentazione della natività sarà affiancato il Montalbano Food Fest, per offrire ai visitatori la possibilità di gustare le prelibatezze locali sia a pranzo, sia a cena.

“Un binomio ormai inscindibile quello fra tradizione e gusto” – dichiara l’assessore al turismo Fabio Truglio, il quale sottolinea come la scelta di far procedere parallelamente le due manifestazioni si sia rivelata vincente, perché consente a molte famiglie di trascorrere a Montalbano una giornata intera, approfittando dell’occasione per visitare il borgo, oltre che lo storico presepe, e perchè no, anche il castello, che è aperto dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.15).

“C’è anche chi – prosegue Truglio – trascorre la mattinata alla scoperta dei siti naturalistici, come l’Argimusco e il bosco di Malabotta, per poi scendere in paese, pranzare e visitare il presepe, che dopo il corteo storico è l’evento più importante che si organizza in paese. Non a caso come amministrazione stiamo investendo notevolmente sia in termini progettuali che economici, grazie anche al sostegno sempre presente dell’assessorato regionale al turismo. Quest’anno, tra l’altro, la manifestazione si arricchirà di un numero maggiore di figuranti ed artisti.”

“Un grazie speciale – dichiara il sindaco Antonino Todaro, – all’attore Domenico Centamore e al regista Paolo Barone, che hanno contribuito a diffondere le bellezze del borgo e le sue tradizioni inserendo le immagini del presepe di Montalbano Elicona in un corto che racconta il Natale in Sicilia. Una novità che renderà la manifestazione ancora più attrattiva. Per questo ci stiamo preparando per accogliere un numero di persone superiore agli altri anni ed offrire loro una molteplicità di alternative per poter trascorrere una giornata ricca di opportunità da cogliere”.

Il presepe, che è stato premiato in passato come “Miglior Presepe di Sicilia”, possiede il fascino ineguagliabile della autenticità di un antico quartiere, il Serro, che è rimasto intatto nel tempo e sarà visitabile nelle giornate indicate, a partire dalle ore 17:30. Gli stand gastronomici, invece, saranno aperti a partire da mezzogiorno, sia per pranzo, sia per cena. Ad allietare le serate anche musica dal vivo e spettacoli.

“Manca davvero pochissimo al Natale e il paese si sta preparando al meglio per questo momento, che è diventato ormai parte integrante delle tradizioni di Montalbano” – afferma Giuseppe Scaffidi, presidente dell’associazione Pro Loco Mons Albus. “Anche quest’anno – aggiunge – puntiamo sul binomio cibo – tradizione, e ci impegniamo affinché le due parti della manifestazione si integrino fra loro, pur rimanendo distinte. Un modo per rispettare la sacralità del presepe, pur continuando ad offrire innumerevoli momenti di ristoro e intrattenimento ai visitatori.”.

La manifestazione, organizzata dal comune di Montalbano Elicona in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del luogo, gode del patrocinio della Regione Sicilia – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, e dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”.

Appuntamento a giovedì 26, lunedì 30 dicembre e il 6 gennaio 2025.

