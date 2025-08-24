Montelepre, Notti di BCsicilia: presentazioni del libro “I Siculi indoeuropei della penisola italica”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 25 agosto 2025 con inizio alle ore 17.30 presso la Torre Ventimiglia a Montelepre la presentazioni del libro di Claudio D’Angelo “I Siculi indoeuropei della penisola italica”.

Dopo i saluti di Giuseppe Terranova, Sindaco di Montelepre, sono previsti gli interventi di Rosario Di Noto, Presidente BCsicilia di Montelepre, Francesco Torre, Geoarcheologo, Claudio D’Angelo, Saggista e studioso storico, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia. L’iniziativa è a cura della Sede di BCsicilia di Montelepre, con il patrocinio del Comune.

Il libro. Con questo volume Claudio D’Angelo ha inteso percorrere, insieme al lettore, il cammino dell’uomo fin dai suoi primi passi, rivivendo i momenti più salienti della sua storia. Dal Paleolitico al Neolitico fino all’età dei metalli, un viaggio affascinante e misterioso che vede quei primi uomini, in continuo movimento alla ricerca della selvaggina, abbandonare il nomadismo e raggrupparsi in centri legati all’agricoltura e al matriarcato. Negli anni, queste comunità ebbero la sventura di imbattersi nelle drammatiche vicende vissute con il diluvio universale, ma la loro fuga verso nuovi e più sicuri territori consentì la loro diffusione dando origine a nuove entità culturali. Sarà la volta delle varie ondate migratorie indoeuropee, esse giunsero nell’antica Europa fondendosi con le genti matriarcali presenti nella penisola balcanica; quando queste nuove stirpi, con due differenti ondate migratorie varcarono i territori della penisola italiana, dettero origine a un popolo che gli storici dell’antichità indicarono con il nome di “Siculi”. Nella prefazione il prof. Francesco Torre scrive: ‹‹Questo ultimo impegno di Claudio D’Angelo nasce dopo tantissimi anni di ricerca su lavori di grande interesse pubblicati dai maggiori studiosi di Preistoria, Protostoria, dell’Età dei metalli e studiosi di Etruscologia. Cosa non semplice da compattare in sole 300 pagine. Un libro con tantissime foto e con una descrizione chiara e semplice, tale da poterla leggere sia lo studente delle medie, sia lo studente universitario e sia lo studioso››.

L’autore. Claudio D’Angeloè nato a Trapani nel marzo del 1956, dopo avere vissuto per molti anni a Macerata (Marche) e San Biagio Platani (Agrigento), oggi vive a Trapani, sua città di origine. Appassionato della storia e delle radici della sua terra si è dedicato allo studio e alla ricerca del popolo dei Siculi. A lui si deve il volume “La Storia dei Siculi fin dalle loro origini” uscito nel 2018, unico nel suo genere, dove emerge un’indagine e un’analisi densa di riscontri che mettono in luce la peculiarità di questo popolo. Notevoli i successivi saggi “Epopea dei Siculi” e “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare”. Il primo dei due testi, scritto a quattro mani unitamente al geoarcheologo Francesco Torre e al glottologo Enrico Caltagirone, e con la preziosissima prefazione da parte del compianto Sebastiano Tusa, si pone lo scopo di restituire ai Siculi il posto che meritano nella storia. Il secondo saggio è uno studio di notevole spessore storico e archeologico, esso si avvale in modo prioritario dei riferimenti che provengono dai mondi Ittita, Cananeo, Mitanno e Miceneo, differenziandosi notevolmente dalle ipotesi espresse dalla quasi totalità dei ricercatori che hanno trattato l’argomento sui Popoli del Mare e che hanno seguito quasi esclusivamente i riferimenti Egizi. Con il volume “I Siculi – Indoeuropei della penisola italica”, Claudio D’Angelo ci parla dell’arrivo degli indoeuropei nella nostra penisola, stirpi che gli storici antichi indicano come legate al popolo dei Siculi.

In foto (BCsicilia) la copertina del libro.