100.000 euro dedicati alla classifica assoluta, il resto messo in palio per esaltare il confronto nei rimanenti raggruppamenti. Premiati, ad ogni gara, i primi tre “assoluti” della Power Stage con una fornitura di due pneumatici Pirelli. Confermato, in ognuno dei cinque appuntamenti, un premio ai primi tre team classificati.

Bedonia (PR) – Ha svelato linee extra large, il montepremi dedicato da IRC Sport alla ventesima edizione dell’International Rally Cup: 240.000 euro da suddividere tra i protagonisti della classifica assoluta e dei quattro raggruppamenti previsti, con uno sguardo rivolto anche verso i team. Un’iniziativa articolata sulle solide basi che – da sempre – contraddistinguono la serie riservata agli amanti dei fondi catramati. Tra queste, il solido legame con il marchio Pirelli, parte integrante del montepremi con la fornitura di due pneumatici ai primi tre piloti della classifica assoluta nella Power Stage di ogni gara.

100.000 EURO DEDICATI ALLA CLASSIFICA ASSOLUTA.

Quattro, le posizioni della classifica assoluta interessate dal montepremi: 40.000 euro riservati al vincitore finale, 30.000 euro al secondo classificato, 20.000 euro al terzo, 10.000 euro al quarto. Riconoscimenti che, negli anni, hanno valorizzato ulteriormente il confronto tra le vetture dell’“attico”, contraddistinto dalla presenza di molti esponenti del panorama rallistico nazionale.

QUATTRO, I RAGGRUPPAMENTI DEL “VENTENNALE”.

Un montepremi di spessore che abbraccerà tutti i raggruppamenti previsti dal format 2021, con riconoscimenti in denaro riservati ai protagonisti delle classifiche finali di campionato.

La novità è rappresentata dalla creazione di un Trofeo Due Ruote Motrici: un raggruppamento che coinvolgerà le vetture di classe S1600, R3, Rally 4 e A7 e che vedrò riservata, al primo classificato, la somma di 20.000 euro, al secondo 10.000 euro ed al terzo 5.000 euro. Vincolato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, il montepremi dedicato alle vetture S2000, N4 ed R4, con 10.000 euro destinati al vincitore in presenza di almeno cinque iscritti e 5.000 euro con almeno tre. Allettanti anche le somme messe in palio nel confronto riservato alle vetture di classe R2B, le “aspirate”, con 18.000 euro al primo classificato, 10.000 euro al secondo, 7.000 euro al terzo e 5.000 euro al quarto. Si prospetta agonismo nel raggruppamento riservato alle vetture di classe N2, A5 ed R1. Prospettive assecondate dai 10.000 euro destinati al vincitore, 5.000 euro al secondo classificato e 3.000 euro al terzo.

CONFERMATO IL MONTEPREMI DEDICATO AI TEAM.

Un’apprezzata conferma, quella che vede protagonisti – anche in questa edizione – i team iscritti ad International Rally Cup, coinvolti in un confronto che – in ognuna delle cinque gare a calendario – riserverà riconoscimenti alle prime tre squadre classificate: 3.000 euro dedicati alla prima posizione, 2.000 euro alla seconda e 1.000 euro alla terza piazza.

LO “START” A MAGGIO, CON IL RALLY PIANCAVALLO.

Cinque, come già ufficializzato da IRC Sport, gli appuntamenti che caratterizzeranno la ventesima edizione dell’International Rally Cup. Ad inaugurare la serie “griffata” Pirelli sarà l’asfalto del Rally Piancavallo, in programma nei giorni 1-2 maggio, teatro di evoluzioni che – nell’ultimo fine settimana del mese – vedranno i riflettori indirizzarsi verso le prove speciali del Rally Internazionale del Taro. Una fase di grande intensità che avrà il proprio prosieguo sui chilometri del Rally Internazionale Casentino, appuntamento in programma nei giorni 2-3 luglio che chiamerà la serie al “giro di boa”, con i suoi interpreti intenti a catalizzare energie mentali e fisiche verso il rush finale, contraddistinto dalle particolarità offerte dal Rally Appennino Reggiano, nei giorni 27-28 agosto e dal Rally Città di Bassano, appuntamento che – il 22 e 23 ottobre – manderà in archivio l’edizione che celebrerà il Ventennale. Una storia che merita di essere onorata nel migliore dei modi, riservando al plateau di partecipanti un contesto di primo piano ed un montepremi dai caratteri sempre più accattivanti.

Nella foto (Amicorally): Paolo Porro (Ford Fiesta WRC) e Alessandro Zorra (Peugeot 208), protagonisti nell’edizione 2020.

Com. Stam.