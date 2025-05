Montermini in progressione al rientro in GT Open su Ferrari

Dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle corse, nella Spa 500 il pilota modenese già F1 sorprende al rientro con la 488 GT3 Evo by Mertel Motorsport e insieme al compagno di equipaggio Ludwig conclude quindicesimo e raccoglie dati preziosi in vista del prossimo atto a Hockenheim, round di casa per il team tedesco il 6-8 giugno: “E’ stato come sentirsi a casa!”

Spa (Belgio). Mancava dai campi gara da oltre un anno e mezzo, ma Andrea Montermini non ha perso l’occasione per sorprendere ancora una volta al rientro in una competizione internazionale, su una Ferrari e su uno dei circuiti più probanti al mondo: Spa-Francorchamps. Il driver modenese già F1, Indycar e Le Mans è tornato nell’International GT Open per disputare la Spa 500 dopo essere stato chiamato da Mertel Motorsport, il team tedesco che gli ha affidato la 488 GT3 Evo del Cavallino, sulla quale nel weekend della tappa belga si è alternato con il compagno di equipaggio Luca Ludwig. Il rientro alle corse di Montermini è stato reso ancor più impegnativo da un imprevisto meccanico che venerdì gli ha impedito di disputare la prima sessione di prove libere e di completare appena 3 giri lanciati nella seconda, dopo il grande lavoro completato dalla squadra per il ripristino della vettura.

L’inizio in salita non ha scalfito la determinazione del pilota recordman del GT Open con 20 vittorie, 2 titoli di campione assoluto e 3 in totale. Sabato, prima Ludwig e poi Montermini, che ha lottato come un leone, ma nei due giri migliori non è stato fortunato con il traffico trovato in pista e in ogni caso ha fatto segnare la velocità massima più elevata in assoluto (272,7 km/h), hanno qualificato la Ferrari numero 90 in quindicesima posizione sulla griglia di partenza della 500 Chilometri attesa lungo i leggendari 7004 metri del tracciato immerso nelle Ardenne.

Con 30 GT3 schierate, la Spa 500 ha preso il via domenica mattina e ha visto il pilota tedesco e l’italiano alternarsi in due stint di guida ciascuno, concludendo sempre in quindicesima posizione e soprattutto accumulando feeling e soprattutto info tecniche da condividere e analizzare con la squadra nelle analisi post-gara, anche in vista del round di casa per il team di Norimberga, in programma a Hockenheim fra tre settimane.

Andrea Montermini: “Tornare al volante di una Ferrari è stato come sentirsi a casa! Sono felice di questo ‘nuovo esordio’. Volevo immediatamente spingere al limite, ma è naturale che ci sia bisogno di lavorare, anche su me stesso per riprendere il ritmo ideale. Dopo gli imprevisti che ci hanno impedito di girare nelle libere, in qualifica ho fatto il possibile con solo due giri a disposizione, mentre in gara giro dopo giro ho ritrovato sempre più confidenza, soprattutto nelle curve veloci, dove la macchina si comportava davvero bene. Ho trovato un team professionale che sta innalzando il proprio livello a ogni sessione e un ambiente sempre positivo, ma anche con il desiderio di spingere al limite ogni particolare. Li ringrazio di nuovo per questa opportunità e dopo i dati raccolti a Spa possiamo guardare con più fiducia al prossimo appuntamento a Hockenheim”.

Calendario International GT Open 2025: 27/4 Portimao; 18/5 Spa 500; 08/6 Hockenheim; 06/7 Hungaroring; 20/7 Le Castellet; 07/9 Red Bull Ring; 21/9 Barcellona; 19/10 Monza 500.

