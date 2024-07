Monumento ai Mille, Stadio Comunale, Piscina, Complesso Monumentale San Pietro: a breve la riapertura

Il sindaco Grillo lancia il Progetto “La Marina dei Florio” in sinergia con Favignana. Illustrati gli eventi dell’Estate Marsalese

Stamattina la seconda di una serie di conferenze stampa con cui l’Amministrazione Grillo presenta agli Organi di informazione e alla cittadinanza i risultati già raggiunti nei diversi ambiti dell’Amministrazione comunale e gli obiettivi che la stessa si prefigge di raggiungere.

La conferenza di oggi è stata dedicata agli ambiti relativi alla Cultura e la Memoria, Turismo, Marsala 2025 e lo Sport. Presenti, con il sindaco Massimo Grillo, gli assessori Donatella Ingardia, Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, nonchè la dirigente Giovanna Basiricò. “Oggi è l’occasione per poter parlare anche degli eventi estivi oltre che del lavoro svolto e dei passi in avanti fatti per quanto riguarda i contenitori culturali e l’impiantistica sportiva, ha sottolineato il sindaco Grillo nel suo intervento introduttivo. Non è un mistero, infatti, che la mia Amministrazione ha ereditato una situazione disastrosa con impianti e strutture che mancavano anche delle basilari certificazioni di collaudo e di sicurezza. Grazie ad un lavoro silenzioso siamo riusciti a fare i lavori per assicurare la conformità al fine di riaprirli – e, in molti casi, ad affidare impianti e strutture – come il teatro Comunale, Palazzo Fici con il primo Museo del Vino Marsala John Woodhouse, lo Stadio Municipale, i campi di Strasatti e Paolini, la Palestra Bellina. Nel giro di qualche settimana saremo in grado di fare altrettanto con Monumento ai Mille, Complesso Monumentale San Pietro e Biblioteca. Mentre per la Piscina Comunale siamo riusciti a reperire 900 mila euro per ristrutturazione ed efficientamento. Tutti obiettivi che vedono l’impegno congiunto di Giunta e dirigenti comunali, e che ormai hanno date certe”.

Relativamente al palinsesto degli eventi estivi anche quest’anno c’è un programma di eventi istituzionali, già illustrato all Bit di Milano, nell’ottica anche della promozione turistica del territorio. Dopo la Maratonina del Vino e il Kite Fest – con il concerto aperto a tutti di Malika Ayane – luglio proseguirà con la rassegna musicale e teatrale ‘A Scurata alle Saline Genna (dal 21 luglio fino al 1° settembre), lo street-basket di Shock da Ground (25/28 Piazza della Vittoria) e la rassegna di editoria indipendente “Il Mare colore dei Libri” (26/28, Complesso San Pietro). Tutti eventi che hanno dimostrato negli anni di saper attirare un pubblico regionale e nazionale, con positive ricadute economiche sul territorio. Nel mese di agosto, tra gli altri appuntamenti: il Cinema sotto le Stelle (fino al 20), la rassegna Meccanico-agricola di Strasatti (2/6), il concerto de Il Tre (6 agosto). A settembre, infine, l’Enofolk l’1, FishTuna (14/16) e Sport City Day (22 settembre). A ciò si aggiungono, nell’ottica del decentramento, le tradizionali feste delle borgate, tra le quali Santi Filippo/Giacomo (12/14 luglio), Santo Padre delle Perriere (25/28 luglio), Matarocco (2/4 agosto),Terrenove Bambina (1/8 settembre), Addolorata (10/15 settembre), Grazia Puleo (20/22 settembre).

Relativamente alla vocazione turistica della città l’Amministrazione Grillo, in sinergia con il Comune di Favignana, sta lavorando alla creazione della Marina dei Florio. Un progetto che vedrà la promozione e la valorizzazione dei Waterfront di Marsala, in un’ottica di consolidamento della continuità territoriale con Favignana attraverso eventi di qualità per unire cultura, gastronomia e spettacolo che i due Comuni condividono storicamente. Ciò al fine di attirare turisti nazionali e internazionali. Entro la fine di settembre 2024, i due comuni condivideranno un avviso pubblico diretto agli operatori del settore che hanno un rapporto con il mare, al fine di condividere la progettualità di eventi e servizi turistici legati al mare, dagli stabilimenti balneari alla portualità, alla ristorazione, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato.

Rispetto ai contenitori culturali, ecco alcuni degli obiettivi strategici che l’Amministrazione ha indicato:

Monumento ai Mille: gli uffici hanno riscontrato la mancanza non solo del certificato di collaudo statico dell’opera ma anche del collaudo tecnico amministrativo che costituisce titolo che legittima l’agibilità degli immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Anche in questo caso, l’Amministrazione ha regolarizzato la documentazione per pervenire alla dichiarazione di agibilità dell’immobile. Dal prossimo agosto il Monumento ai Mille tornerà fruibile in tutta sicurezza.

Piscina Comunale: ereditato un impianto fatiscente, vandalizzato e affidato a terzi senza neanche la dovuta voltura delle utenze, con un danno alle casse del comune pari a svariate centinaia di migliaia di euro. In questi anni si è lavorato per trovare i fondi per poterlo restituire alla cittadinanza. È proprio di questi giorni la notizia che sono stati ottenuti vari finanziamenti per un importo totale pari a 900 mila euro (di cui 250 mila dall’Assemblea Regionale Siciliana su input dell’On. Stefano Pellegrino) per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento ed efficientamento dell’impianto. I lavori includono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche che renderanno la Piscina finalmente pienamente inclusiva. I lavori inizieranno ad ottobre e la Piscina Comunale riaprirà l’anno venturo (si prevede ad aprile).

Stadio Municipale L. Angotta”: il comune ha chiesto e ottenuto un finanziamento pari a circa 900 mila euro dalla regione per l’adeguamento del campo e dell’impianto sportivo che prevede la realizzazione del fondo del campo di calcio in erba sintetica. I lavori cominceranno a settembre e termineranno a fine ottobre.

Restyling del Complesso Monumentale San Pietro e della Biblioteca Comunale: i lavori sono cominciati e prevedono un restyling completo delle due strutture (arredi, digitalizzazione, efficientamento tecnologico, nuova segnaletica per gli spazi museali, totem esplicativi, ecc.) per un finanziamento complessivo pari a 1,5 milioni di euro.. I lavori saranno terminati entro il 30 settembre 2024.

Ex Chiesa San Giovannello, ex Chiesa Itriella, S. Stefano, Santa Venera, Baluardo Velasco: è intenzione dell’ Amministrazione Grillo finalmente riaprire queste strutture al pubblico, così come è avvenuto già per il Baluardo Velasco con l’affidamento temporaneo all’Associazione Finestre sul Mondo. Questa Estate riapriranno al pubblico per eventi specifici i bellissimi locali dell’ex Chiesa di San Giovannello. Ma entro il 31 ottobre 2024 saranno pubblicati avvisi pubblici per l’affidamento a privati o terzi interessati alla gestione.

Sede Pro Loco via XI Maggio: è stato predisposto un avviso pubblico per affidare a terzi la gestione dell’infopoint dell’Ufficio turistico comunale.

Museo del Vino Marsala “John Woodhouse”: procedure di affidamento in corso

Com. Stam.