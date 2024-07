Moschella&Mulè in  Rosa Rosae la Santuzza di Giuseppe Moschella

Evento speciale della stagione estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana – Politeama Garibaldi. Giorno 11 luglio alle ore 21,00 – Piazza Ruggero Settimo.

Prima assoluta (nella versione completa) costo del biglietto 10 euro e 5 ridotto (Posto unico) – Prevendita sul sito dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

In occasione del 400° Festino di santa Rosalia, e rispondendo alla richiesta del Sindaco di Palermo, la Fondazione propone la prima assoluta dello spettacolo, nella versione completa, Rosa Rosae la Santuzza di Giuseppe Moschella -progetto by Moschella&Mulè- con Moschella&Mulè protagonisti e l’intera Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Riccardo Scilipoti, la regia è di Giuseppe Moschella. Arrangiamenti di Salvatore Sciarratta.

Oltre al duo di attori si alterneranno sul palco la vocalist Valeria Milazzo e la Coreuta Giorgia Migliore e il Piccolo Coro di Voci Bianche. Prima rappresentazione assoluta

Il duo Moschella&Mulè (Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè), attraverso lo spettacolo dal titolo “Rosa Rosae la Santuzza”, vuole celebrare il “dono d’amore” rappresentato dalla vita di Santa Rosalia e la sacralità che la figura della Patrona ha assunto, da ben 400 anni, nella dimensione religiosa, storica, sociale e quotidiana della città di Palermo.

La performance prevede il dipanarsi di tre diversi e significativi momenti drammaturgici: il primo, introduttivo, esplora il significato delle date 15 luglio e 4 settembre attraverso gli eventi chiave della storia della Santa, dall’abbandono della vita nobile alla sua scelta di ritirarsi nelle grotte del Monte Pellegrino fino alle varie fasi che l’hanno poi conclamata Santa Protettrice di Palermo e dei suoi abitanti; nel secondo frame i due attori attraverso un incalzare di voci e suoni ritmati descrivono la caratteristica “acchianata”, suggestivo e folkloristico rito annuale che vede eterogenei ceti sociali uniti in un pellegrinaggio (fisico e simbolico) verso l’ambita grotta; mentre il terzo e ultimo quadro narrativo svela un’inaspettata verità che riguarda l’identità di tutti noi in relazione agli insegnamenti autentici di Santa Rosalia.

Dialoghi coinvolgenti, momenti di tensione, emozione e scene suggestive rievocano l’alone magico della venerata Santa attraverso la versatile e incisiva espressione vocale dei due attori, l’ammaliante timbro della vocalist, nonché la suggestiva esecuzione dell’ensemble dei maestri dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

La colonna sonora (4/5 brani) e la sua esecuzione dal vivo è anch’essa autorevole narratrice dei momenti salienti e celebrativi dello spettacolo. Oltre ai brani scelti dalla grande tradizione siciliana, lo spettacolo si avvale anche di testi e musiche originali di Valeria Milazzo e Riccardo Scilipoti.

Durata: 70′

Note Biografiche del Duo Moschella&Mulè:

Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè sono due versatili attori siciliani )formati con NANNI LOY, PATRIZIA DE SANTIS, JOHN LANDIS, LINA WERTMULLER, PINO INSEGNO, BERNARD HILLER e altre personalità del mondo del cinema e del teatro.

I due artisti da anni sono impegnati in progetti di teatro (Teatro Zelig di Milano, Teatro del Sale di Firenze, Teatro dei Satiri di Roma, Taorminaarte ecc…), doppiaggio e cinema (premiati al Chicago International Film Festival, Premio Rocco Chinnici…) che hanno riscosso largo consenso di critica e di pubblico.

Tra i riconoscimenti l’importante Efebo d’oro insieme a Marco Bellocchio e Daniele Ciprì, il Premio Pergamene Pirandello,Premio Rocco Chinnici, Premio Solunto-Filangeri, Targa MareFestival Premio Troisi, Premio Costa Normanna, Stella D’argento aL FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO 2020, Targa al prestigioso Festival Internazionale di Salerno e prestigiosa proiezione al 69 Taormina Film Fest per il loro primo docufilm.

Nel 2005 nasce il duo Moschella&Mulé caratterizzato da una fondamentale dimensione ironica che contraddistingue lo stile interpretativo e scenico del duo (ultimo spettacolo comico “1 SHOW X DUO” al Teatro Testaccio di Roma). I due artisti amano comunque abbracciare tutti i generi teatrali amalgamando dimensione musicale, interpretativa e suggestive immagini; hanno rappresentato “Rosa Rosa La Santuzza ” per il 399 FESTINO DI SANTA ROSALIA il 4 settembre per la prima ACCHIANATA DELLE ROSALIE promossa dal Comune di Palermo, come anche lo spettacolo “Raccontami il Natale” promosso dallo stesso per il Natale 2023.

I due attori amano anche esplorare e vivere meccanismi e contesti diversi da quelli teatrali, infatti hanno lavorato anche per la tv (fiction come Incantesimo, La squadra, La baronessa di Carini, Ho sposato uno sbirro 2, spot televisivi nazionali ed internazionali), in diversi film per il cinema e con la loro Cammelli hanno realizzato film brevi vincitori e finalisti in importanti festival internazionali. Sono stati spesso ospiti in trasmissioni nazionali Rai (Cinematografo, Applausi e Sottovoce di Gigi Marzullo), Mediaset, sky e Rds. Il loro primo fortunato film breve “L’avvoltoio” ha ricevuto il prestigioso CERTIFICATO DI MERITO DALLA GIURIA DEL CHICAGO INTERNATIONAL FILM FEST 2007, finalista al Festival di Marsala, Salento, Epizephiry, Cinemadamare e Chianciano Terme (Premio ad Emanuela Mulè), Premio al regista al XII Premio Roco Chinnici.Con un loro precedente film breve “La moglie sola” (in concorso al David di Donatelo, allo Sciacca Film Fest 2015, Cerano Film-Festival Internazionale Cortometraggi 2016, Iphone Film Festival 2016-Usa e African Smartphone International Film Festival) hanno superato 4.000.000 visualizzazioni su youtube mentre con il loro penultimo film breve “U vattiu” sono finalisti a Los Angeles Film Festival, Second Asia International Youth Shortfilm Festival, Festival Cinemator (Carros) e MedFF 2017.

Il loro penultimo progetto audiovisivo (Una signorina con sesamo, realizzato con il contributo Nuovo Imaie e con la direzione alla fotografia di Daniele Ciprì, per un anno su Rai Cinema channel-raiplay, ha vinto la sezione cortometraggio del FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO2020, semifinalista al Los Angeles Cinefest e al Cortoconfine IFF (Brescia),finalista al Salerno International Film Festival e al Festival Cinemator (Carros-Francia), Diversity Feedback Film Festival a Toronto, Targa Argento, al MareFestival Premio Troisi di Salina e Festival Tulipani di seta nera…

Di recente hanno presentato a Cinematografo condotto da Marzullo il loro docufilm “Vulcanoidi-la voce umana”, primo step di una docuserie dedicata alle isole Eolie e al cinema che le ha viste coinvolte.

Il docufilm è stato selezionato e ha ricevuto una Targa Festival al Festival Internazionale di Salerno e proiettato al 69 Taormina Film Festival 2023.

I due artisti hanno anche lavorato in qualità di speaker (radio, spot, e-learning) e doppiatoriper il film RENDEZ VOUS (OSSESSIONE) di Antoinette Beumer su Amazon Prime.

Ultimo ruolo di Giuseppe Moschella:Pippo Calò per la serie prodotta da Rai Storia “MAXI-il grande processo alla mafia”.

Ultimi ruoli per Emanuela Mulè nel film Un mondo sotto social de I soldi Spicci e nella serie italiana per Amazon “The bad guy” con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

Com. Stam. + foto