Mostra collettiva SHOW UP – Part 1/2 | Inaugurazione| GArt Gallery – Pescara

Sabato 28 dicembre dalle ore 17.30 la GArt Gallery presenta SHOW UP, vetrina di tutti gli artisti attualmente in forza alla galleria pescarese e in mostra presso la sede espositiva di via Gobetti a Pescara. L’esibizione collettiva si articolerà in due parti (Part 1/2 e Part 2/2) al fine di garantire maggiore spazio e visibilità a ciascun artista sulle pareti della galleria.



Andrea Starinieri, Anja Kunze, Claudio Di Carlo, Emeid, Ersilia Leonini, Fabrizio Molinario, Pasquale Ricci, Verino Iacovitti animeranno la scena della prima parte che proseguirà fino all’8 febbraio, mentre sempre a Febbraio sarà il turno del secondo gruppo con Avvassena, Claudio Caporaso, Frisco, Ipman, Luca Dall’Olio, Ludwika Pilat, Luigi D’Alimonte, Marco Sciame e Mauro Di Berardino.



Tutti gli artisti proporranno opere inedite o di recente produzione, frutto dell’avanzamento della ricerca, di ciascuno di loro, nel proprio ambito tecnico ed espressivo. Continua così l’attività indefessa della GArt Gallery volta a cercare una linea artistica sempre più definita, fondata principalmente sull’esplorazione ampia del campo figurativo e sulla ricerca estetica del colore e che, come modus operandi, fa leva sul rapporto diretto con gli artisti e tra gli artisti in uno scambio e arricchimento reciproco e trasversale. Non un numero chiuso, come ama ribadire il gallerista Francesco Di Matteo, ma un gruppo aperto e dinamico cui si aggiungono o sottraggono nel tempo esperienze, lavori, individualità.

INFO

SHOW UP – Part 1/2

Andrea Starinieri, Anja Kunze, Claudio Di Carlo, Emeid,

Ersilia Leonini, Fabrizio Molinario, Pasquale Ricci, Verino Iacovitti

Vernissage 28 dicembre ore 17:30 – 20:00

Fino all’8 febbraio 2025

Orari: dal lunedì al sabato ore 17:30-20:00

GArt Gallery

Via Piero Gobetti 114 – Pescara

Tel. +39 349 7913885

info@gartgallery.it

www.gartgallery.it

Com. Stam. + foto