lunedì 8 febbraio

ore 12.00

FONDAZIONE PISTOIA MUSEI

AURELIO AMENDOLA. UN’ANTOLOGIA. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri

a cura di Paola Goretti e Marco Meneguzzo

PRESENTAZIONE E

PREVIEW DELLA MOSTRA

Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia

*Ingresso consentito solo previo accreditamento

Per maggiori informazioni: denise@larafacco.com

ore 18.00

online

CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI

PECCI ON

presentazione del volume

FAGS di Jacopo Benassi

con l’artista e Cristiana Perrella

L’incontro si svolgerà in diretta sui canali Facebook e Youtube del Centro Pecci.

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; denise@larafacco.com

martedì 9 febbraio

ore 11.00 – 19.00

GIÓ MARCONI

Enrico DAVID. Cielo di giugno

9 febbraio – 20 marzo 2021

OPENING DELLA MOSTRA

via Tadino 20, Milano

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; barbara@larafacco.com

mercoledì 10 febbraio

ore 10.00

FONDAZIONE ADOLFO PINI

Flavio Favelli – Vita d’artista

10 febbraio – 7 maggio 2021

APERTURA AL PUBBLICO

corso Garibaldi 2, Milano

Per maggiorni informazioni: marta@larafacco.com; barbara@larafacco.com;

ore 11.00

OGR – OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Cut a rug a round square

di Jessica Stockholder

PREVIEW DELLA MOSTRA dalle 11 alle 14

BINARIO 1 – OGR Cult

Corso Castelfidardo 22, Torino

*Ingresso consentito solo previo accreditamento

Per maggiori informazioni: denise@larafacco.com; camilla@larafacco.com

ore 14.00

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

RIAPERTURA MOSTRE

TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi a cura di Walter Guadagnini

Palazzo Magnani, Reggio Emilia

ATLANTI, RITRATTI E ALTRE STORIE

6 giovani fotografi europei Palazzo Da Mosto, Reggio Emilia

Per maggiori informazioni: marta@larafacco.com; denise@larafacco.com

pomeriggio

online

APE PARMA MUSEO e GALLERIA NICCOLI

#QUIZDARTE

Concorso sulla mostra

Attraverso le avanguardie. Giuseppe Niccoli / visione e coraggio di una Galleria.

APE Parma Museo e Galleria Niccoli grazie alla partnership con Adacto Digital Agency, continua il #quizdarte: il concorso che permette di poter vincere un ingresso omaggio per la mostra Attraverso le Avanguardie.

Come fare? Segui il profilo Instagram @ape_parma_museo e, ogni mercoledì pomeriggio, partecipa ai quiz nelle stories. Alla fine del mese, sarà pubblicata la classifica con i nomi dei 5 utenti che hanno ottenuto il maggior numero di risposte corrette. Il primo classificato otterrà il biglietto omaggio da usare in occasione della riapertura.

Per maggiori informazioni: barbara@larafacco.com

ore 17.00 – 19.00

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Opere al Telefono

Progetto legato alla mostra TRUE FICTION. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi

Sfoglia il catalogo qui, scegli una immagine e chiama il numero 0522/444446.

Per maggiorni informazioni: marta@larafacco.com; denise@larafacco.com;

ore 18.00

online

CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI

PECCI ON

#KeyWords

Parole che aprono il presente | CORAGGIO

con Gianrico Carofiglio e Maria Grazia Monaci

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali del Centro Pecci.

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; denise@larafacco.com

ore 18.00

CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI

Corso di Visible Mending

con la ricamatrice GInevra Consoli

In occasione della mostra Protext! Quando il tessuto si fa manifesto, il Centro Pecci organizza un corso di 6 lezioni di Visible Mending.

Per partecipare iscriversi a questio link.

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; denise@larafacco.com

giovedì 11 febbraio

ore 11.00

online

FONDAZIONE ANTONIO DALLE NOGARE

A partire da giovedì 11 febbraio, sul sito della Fondazione Antonio Dalle Nogare è disponibile il VIRTUAL TOUR della mostra Time Out di Robert Breer

Per maggiori informazioni: denise@larafacco.com

ore 18.00

online

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

FACCIA A FACCIA

Hai mai parlato con un’opera d’arte? A partire da giovedì 28 gennaio, per due giovedì al mese, con FACCIA A FACCIA puoi partecipare ad un’esperienza unica e particolare dedicata ogni volta a una sola opera tra quelle esposte nella mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 a oggi. Un progetto che permette ai partecipanti di prendersi del tempo per entrare in relazione con l’opera d’arte, scoprirla attraverso i propri occhi e il proprio punto di vista, guidati dagli interventi della guida “dentro” l’opera, per scoprirne l’essenza, caricandola di nuovo significati. Attività svolta in modalità virtuale, in diretta su Zoom (2€ – massimo 6 partecipanti), che consente di approfondire alcune delle oltre 100 fotografie protagoniste della mostra dedicata alla staged photography.

Prenotazioni su: info@palazzomagnani.it

Info: 0522 444446

Per maggiori informazioni: marta@larafacco.com; denise@larafacco.com

ore 18.30

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

L’archivio racconta | Il teatro scolpito

via Vigevano 3, Milano (citofono 61)

Visita Guidata nello studio di Arnaldo Pomodoro

Prenotazioni online sul sito della Fondazione Arnaldo Pomodoro qui

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; claudia@larafacco.com

ore 20.45

SKY ARTE

THE SQUARE. Spazio alla cultura

La nuova serie di Sky Arte condotta da Nicolas Ballario che racconta le trasformazioni dell’arte in questo periodo storico.

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte e sui profili social di Sky Arte.

Per maggiori informazioni: claudia@larafacco.com

venerdì 12 febbraio

tutto il giorno

online

MUSEOCITY

Museo Bagatti Valsecchi nella Lounge delle Arti Visive di ELLE DECOR GRAND HOTEL

MuseoCity propone una visita digitale immersiva del Museo Bagatti Valsecchi: con immagini degli ambienti più caratteristici e delle opere d’arte più significative,

video e testi descrittivi sulle collezioni e la loro storia, contenuti di approfondimento in italiano e in inglese.

Visita la Lounge delle Arti Visive di Elle Decor Grand Hotel clicca qui

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com

ore 12.00

online

OGR – OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

OGR Open Sessions / OGR Art Corner – Meet the Artwork #5

Nuove produzioni artistiche di Teresa Cos

Appuntamento nell’ambito di Open Sessions, palinsesto interamente digitaledelle OGR strutturato in quattro rubriche – OGR Art Corner, OGR Good Vibes,OGR Tech & Social District eOGR Public Program – pensate per far evolvere la mission delle Officine Grandi Riparazioni di Torino come istituzione per l’innovazione culturale, tecnologica, sociale attraverso sinergie locali e internazionali.

La video intervista sarà disponibile a partire dalla data indicata sul sito OGR e sul canale YouTube.

Per maggiori informazioni: denise@larafacco.com; camilla@larafacco.com

ore 16.00, ore 17.30, ore 19

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

c/o Castello Campori, Soliera (Mo)

ARNALDO POMODORO {sur}face

a cura di Lorenzo Respi

fino al 27 giugno 2021

Visite guidate gratuite

con partenza in Piazza Lusvardi, accanto all’Obelisco per Cleopatra

Iscrizione a questo link

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; claudia@larafacco.com

ore 18.15

GAMeC

SFOGHI

Laboratori artistici per adulti nell’ambito della mostra Ti Bergamo – Una comunità

Sul filo. Tra derive e approdi

Funamboli che sfidano la gravità, figure in bilico tra cielo, acqua e terra in cerca di nuovi possibili equilibri. Corpi custoditi dentro forme fluttuanti. Queste alcune delle suggestive immagini presenti nella sala del progetto dedicato a 100 (e più) fotografi per Bergamo. I corpi dei partecipanti, come isole di un nuovo arcipelago, saranno i protagonisti del laboratorio. La traccia del confine che li delimita definirà lo spazio d’appartenenza, il luogo dal quale lasciare emergere desideri, emozioni e paure.

I percorsi sono a numero chiuso – max. 15 persone – e verranno attivati con un minimo di 10 iscritti.

Per iscrizioni e informazioni: Tel. 035 270272 E-mail: servizieducativi@gamec.it

Per maggiori informazioni: claudia@larafacco.com

sabato 13 febbraio

ore 14.30

GAMeC

Radio GAMeC PopUp – ULTIMA PUNTATA

In collaborazione con PopUp e Radio Popolare

In FM sulle frequenze di Radio Popolare.

Per maggiori informazioni: claudia@larafacco.com

ore 16.30

online

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Visita guidata virtuale di True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 a oggi

Ogni sabato pomeriggio alle 16.30 potrete visitare insieme a noi la mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi allestita a Palazzo Magnani.

Una visita virtuale, in diretta su Zoom, insieme al nostro staff, che vi guiderà attraverso le oltre cento opere in mostra, mostrandovi storie affascinanti, inquietanti e divertenti.

La partecipazione alla visita guidata è a pagamento: 4 € – su prenotazione – posti limitati

Per maggiorni informazioni: marta@larafacco.com; denise@larafacco.com

domenica 14 febbraio

ore 17.00

online

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

Giochi in scatola – Le scritture del Labirinto

in collaborazione con WAAM

Prenotazioni online sul sito della Fondazione Arnaldo Pomodoro qui

Per maggiori informazioni: camilla@larafacco.com; claudia@larafacco.com