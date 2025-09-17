 “Moto Club Polizia di Stato delegazione di Catania” presente all’evento “Festa dei Motori”

Il “Moto Club Polizia di Stato delegazione di Catania” ha partecipato all’evento “Festa dei Motori” presso il centro commerciale Porte di Catania. Una giornata rivolta a tutti gli appassionati delle due e delle quattro ruote.

Un ringraziamento per l’accoglienza va all’organizzatrice Agnieszka (sempre premurosa e gentile), al Signor Questore di Catania Dottor Giuseppe Bellassai e al Signor Dirigente dell’UPGSP Dott Antonio Ciavola per la concessione delle Motovolanti della Polizia di Stato che hanno presenziato la manifestazione.

