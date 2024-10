Motocross delle Nazioni. L’Italia chiude le qualifiche nella top 10

Matterley Basin. Equilibrio, emozioni e grande attesa per le gare di domani. A Matterley Basin, in Inghilterra, il Motocross delle Nazioni ha preso il via oggi con le Prove Libere e le tre manche di qualifica, una per classe. Al termine della giornata l’Italia si è classificata decima, chiudendo una top 10 in cui diverse squadre sono molto vicine tra loro.

Nella heat di qualifica della MXGP Alberto Forato è uscito bene dal cancelletto. Quinto subito dopo il via e poi sesto fino al quarto giro, ha successivamente ceduto il passo a Jeffrey Herlings e ad Eli Tomac concludendo la manche in ottava piazza senza correre rischi. Successo allo spagnolo Jorge Prado.

Nei 20’ + 2 giri riservati alla MX2 Andrea Adamo ha avuto difficoltà in partenza, ritrovandosi oltre il 30° posto dopo la prima curva. L’azzurro ha messo in atto una bella rimonta che lo ha portato al 9° posto già al terzo giro. Scavalcato dal danese Mikkel Haarup poco dopo metà gara, è passato 10° al traguardo a ridosso dello spagnolo Oliver Oriol. 1° il francese Tom Vialle.

Andrea Bonacorsi è stato autore di una bella qualifica nella MX Open. Nelle prime fasi ha mantenuto ottimamente la quinta posizione. Al quinto giro ha scavalcato il brasiliano Fabio Aparecido per poi dover cedere, dopo un bel duello, agli attacchi del pilota di casa Conrad Mewse e chiudere con un buon quinto posto. Vittoria all’australiano Jett Lawrence.

La Maglia Azzurra ha concluso le qualifiche al 10° posto con 13 punti. Pole alla Spagna (3 punti) su Francia e Australia.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Nella qualifica della MXGP Forato è partito bene ed è rimasto nel gruppo dei migliori. E’ riuscito a difendersi nonostante qualche piccolo problema alle braccia. In MX2 Adamo è uscito male dal cancelletto ma fin da subito ha rimontato co grinta. All’ultimo giro ha fatto segnare il suo miglior tempo dando così un bel segnale. Bonacorsi in avvio ha avuto un ottimo spunto e anche sul finale ha tenuto un buon ritmo. La pista era di difficile interpretazione quindi la scelta delle traiettorie talvolta si è rivelata complicata ma abbiamo visto un grande equilibrio tra tutte le squadre. In gara ci confronteremo con piloti di altissimo livello e daremo il massimo per ottenere un risultato positivo”.

Di seguito il programma gare di domani (ora italiana)

14.10: Gara 1 (MXGP + MX2) – Diretta su RaiSport ed Eurosport 2

15.40: Gara 2 (MX2 + Open) – Diretta su RaiPlay ed Eurosport 2

17.08: Gara 3 (MXGP + Open) – Diretta su RaiSport e differita alle 18.15 su Eurosport 2

