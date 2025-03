Motodays in Fiera di Roma apre la stagione 2025 del Campionato Italiano Trial Indoor

La stagione delle due ruote trialistiche prende il via in occasione dell’evento di riferimento del motociclismo nel Centro-Sud Italia.

L’edizione 2025 di Motodays, la tradizionale kermesse di scena nei padiglioni del polo fieristico della Capitale, ospiterà sabato 8 e domenica 9 marzo i primi due appuntamenti stagionali del Campionato Italiano Trial Indoor.

Una straordinaria vetrina per tutto il movimento, con alcuni dei migliori e delle migliori interpreti della specialità che si confronteranno in due distinte gare nel weekend in Fiera di Roma per un evento organizzato da Offroad Pro Racing, destinato a richiamare un rimarchevole numero di appassionati, addetti ai lavori e di semplici curiosi.

SCATTA IL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR 2025

Il Campionato Italiano Trial Indoor sarà il fiore all’occhiello del ritorno delle competizioni sportive a Motodays. Presso l’area esterna da 1000mq verranno allestite le 5 zone di gara, con il pubblico che tra sabato e domenica potrà seguire le gesta dei trialisti e, da quest’anno, anche delle trialiste abituali protagoniste della disciplina a livello nazionale ed internazionale.

GLI ATTESI PROTAGONISTI

Il Campionato Italiano Trial Indoor ripartirà dai verdetti espressi nel corso della passata stagione. Da Campione in carica, si ripresenterà al via Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), a confronto con altri abituali protagonisti della specialità. Dal 15 volte Campione Italiano Trial Outdoor Matteo Grattarola (Beta) a due vincitori di tappa del 2024 quali Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) e Francesco Titli (Team TRRS Italia). All’appello non mancheranno Gianluca Tournour (GASGAS) e Andrea Riva (GASGAS), Campioni della serie Indoor rispettivamente nel 2021 e 2023, così come Gabriele Saleri (Beta Team 3D), Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) e Mattia Spreafico, quest’ultimo proprio a Motodays alla prima uscita in gara da portacolori GASGAS.

DEBUTTA L’ITALIANO TRIAL INDOOR FEMMINILE

Dopo le esibizioni non-competitive svoltesi lo scorso anno tra San Pellegrino Terme ed in occasione di EICMA, quest’anno il movimento del Trial in rosa potrà annoverare l’istituzione del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile. Le migliori trialiste azzurre si confronteranno in una classifica a loro dedicata che assegnerà a fine stagione il titolo italiano di categoria, con la partecipazione confermata delle tre artefici dello storico secondo posto dell’Italia al Trial delle Nazioni Femminile 2024: Andrea Sofia Rabino (Beta), Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (Sherco).

Com. Stam. + foto FMI