MotoE – Gran Premio d’Italia

Nel week-end si è disputato il Gran Premio d’Italia MotoGP categoria MotoE, in cui Massimo Roccoli è stato impegnato con il Team Pons come sostituto dell’infortunato Torres

GARA 1 Massimo Roccoli al suo debutto assoluto nella categoria delle Moto Elettriche, ha dimostrato da subito un buon feeling. Il pilota italiano, nelle qualifiche disputate nel tardo pomeriggio di venerdì, ha fermato il cronometro sul 02’01.1440 che gli è valso il quindicesimo tempo e la quinta fila. La gara si è disputata con un meteo incerto sulla distanza di 5 giri, nel pomeriggio di sabato. Roccoli è partito bene, mantenendo la sua posizione. Nel proseguo della gara rimane sempre nel gruppo degli inseguitori. Nelle ultime tornate Roccoli ha perso tempo e posizioni per aver dovuto scontare un long lap penalty, assegnato per guida pericolosa nelle qualifiche. Massimo pur perdendo molto tempo in una gara molto corta è riuscito a conquistare la quindicesima posizione ed il primo punto nel mondiale della MotoE.

Qualifiche: 1) Aegerter – 2) Zannoni – 3) Casadei … 15) Roccoli Gara 1: 1) Aegerter – 2) Ferrari – 3) Granado … 15) Roccoli

GARA2 Sempre al Mugello circuit, nel soleggiato tardo pomeriggio si è disputata la seconda gara del week-end per Massimo Roccoli nella MotoE. Così come ieri, in base ai risultati delle qualifiche, Roccoli ha preso il via dalla quinta fila. Il pilota italiano è partito bene, ma nella bagarre delle prime curve perde tempo e contatto con i primi, transitando ultimo alla prima tornata. Nel proseguo della gara, Massimo riesce ad imporre un buon ritmo e risale la classifica fino a concludere undicesimo.

MotoE – Mugello Gara 2

: 1) Ferrari – 2) Aegerter – 3) Alcoba … 11) Roccoli

Massimo Roccoli: “Giovedì sera è arrivata la chiamata di Mattia Casadei, che ringrazio sentitamente, per venire a fare questa gara. E’ stata una sensazione stupenda, ritornare in questo paddock a 10 anni dalla mia prima apparizione e stata comunque una cosa bella. Sono partito subito bene con questa moto, anche se molte cose sono nuove per me. Purtroppo una caduta in Q1 ha compromesso la mia qualifica. In gara 1 non me la sono sentita di spingere, visto anche il long lap penalty. In gara 2 sono partito bene, peccato le cadute dei primi giri che hanno spaccato il gruppo e mi sono ritrovato ultimo. Poi con un buon passo ho recuperato diverse posizioni. Sono molto soddisfatto perché ogni turno sono migliorato. Ci tengo a ringraziare Sito Pons per questa opportunità, tutto il team per il lavoro svolto assieme e gli sponsor.

