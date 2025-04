Motonautica a Lignano Sabbiadoro: la passione resiste al vento

È stato un fine settimana all’insegna della passione per il mare quello andato in scena a Lignano Sabbiadoro, in occasione della prima tappa del Campionato Italiano Diporto – categoria Touring Cup, organizzata dall’ASD Team Tecnomar Racing sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM), nella cornice della 7^ edizione del Lignano Boat Show.

Nonostante l’impossibilità di disputare la gara ufficiale a causa delle avverse condizioni meteo marine, hanno riscosso successo le attività formative fortemente volute dalla FIM per avvicinare giovani e adulti alla motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute.

Grazie all’organizzazione messa in campo dalla Delegazione FVG della FIM e dall’ASD Team Tecnomar Racing, bambini e ragazzi delle scuole locali e visitatori della manifestazione hanno potuto imparare, sotto la guida di istruttori federali, le prime nozioni di navigazione da diporto, cimentandosi poi in acqua con prove pratiche di partenza, attracco e guida a bordo di gommoni da 15 CV. Un’esperienza coinvolgente per vivere da protagonisti il mondo della motonautica e scoprire questo sport in modo sicuro e accessibile, anche come esperienza ludica e inclusiva.

“Nonostante le condizioni meteo non abbiano permesso lo svolgimento della gara, la tappa di Lignano Sabbiadoro ha rappresentato un momento importante per il nostro sport, grazie soprattutto all’impegno della Delegazione FIM FVG e alle attività di avvicinamento rivolte ai più giovani. Far provare la motonautica ai ragazzi, in sicurezza e con il supporto dei nostri istruttori federali, è uno degli obiettivi principali della Federazione. Continueremo su questa strada, perché la diffusione della cultura del mare e della navigazione in sicurezza è il miglior investimento per il futuro della motonautica.” ha commentato il Presidente della FIM Giorgio Viscione a chiusura del weekend friulano.

Il Campionato Italiano Diporto Touring Cup dà appuntamento alla prossima tappa Aquileia-Grado, in programma il 17 e 18 maggio 2025.

Com. Stam. + foto Federmotonautica