Motonautica: a Palermo la gara internazionale GP XCAT 2024

Torna in Italia la gara internazionale GP XCAT 2024 10 team provenienti da 3 continenti si sfidano a Palermo per il campionato mondiale di motonautica

Palermo, 16 Luglio 2024 – Per la prima volta la città di Palermo è lieta di accogliere il GP XCAT 2024, uno degli eventi sportivi più spettacolari e attesi dell’anno. L’evento si terrà dal 19 al 21 luglio al Molo Trapezoidale di Palermo che diventerà il palcoscenico di questa competizione mozzafiato, dove le più veloci imbarcazioni del mondo si sfideranno per il titolo di campioni del mondo della motonautica.

L’XCAT World Championship, la più importante categoria della motonautica internazionale, fa il suo debutto a Palermo, segnando un ritorno trionfale in Europa dopo le prime tappe svoltesi in Asia. Le imbarcazioni in gara, capaci di raggiungere velocità impressionanti fino a 200 km/h sull’acqua, promettono agli spettatori una sfida senza precedenti che inizierà venerdì 19 Luglio con la pole position, mentre i team scenderanno in campo per le competizioni sabato e domenica a partire dalle ore 16.00.

“Siamo orgogliosi che la Sicilia per la prima volta possa ospitare il prestigioso evento che porterà la nostra regione sotto i riflettori internazionali. Una manifestazione sportiva di altissimo rilievo che rappresenta un’opportunità unica per far conoscere le bellezze del nostro territorio – dichiara il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani – Ecco perché la Regione Siciliana ha voluto cofinanziare l’organizzazione. Siamo certi che la passione e l’ospitalità del nostro popolo contribuiranno a rendere questa competizione indimenticabile per tutti gli appassionati di motonautica. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme queste giornate di sport e spettacolo”.

“Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare a Palermo un evento di livello internazionale della motonautica. Si tratta di eventi sportivi che danno una spinta propulsiva importante all’estero dell’immagine della città e della Sicilia. – afferma il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Esprimo anche soddisfazione che come palcoscenico delle gare sia stato scelto il Molo trapezoidale perché si tratta di un’area della città sulla quale questa amministrazione, grazie alla proficua e sinergica collaborazione con l’Autorità di Sistema portuale della Sicilia occidentale, sta investendo in termini di nuove infrastrutture, per restituirla ai palermitani e a chi viene in visita”.

“Palermo per la prima volta ospita la Formula 1 del mare dell’XCAT World Championship – dice l’Assessore al turismo e sport del Comune di Palermo Alessandro Anello – che nel weekend dal 19 al 21 luglio darà vita ad uno spettacolo senza precedenti nello specchio d’acqua del Foro Italico, davanti al Molo Trapezoidale, dove cittadini e turisti potranno vedere gareggiare i più importanti team del mondo a bordo di bolidi che sfrecciano fino 200 km orari. Come amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché rappresenta una vetrina internazionale di promozione di una città che punta sul turismo sportivo, ma non solo, come opportunità di sviluppo per il territorio. Palermo e il suo splendido mare, soprattutto adesso con la riqualificazione della Costa Sud, è il palcoscenico ideale per competizioni di respiro internazionale che attirano l’attenzione di tantissimi appassionati. Sarà uno spettacolo da non perdere, un grande spot per la città e volano di diffusione di una disciplina sportiva che regala momenti di adrenalina davvero unici”.

“Siamo molto contenti dell’ospitalità della città di Palermo e della regione Sicilia. – spiegaRiccardo Semrov, direttore dell’evento – Non vediamo l’ora di vedere le barche sfidarsi nelle acque cristalline del mar Tirreno e siamo fermamente convinti che la motonautica possa essere un prezioso volano di promozione turistica essendo inoltre un evento di risonanza internazionale.”

“È stato un piacere avere sostenuto l’organizzazione a Palermo del Campionato mondiale della Motonautica. Si tratta di una vetrina eccezionale per una Regione, come la Sicilia, che fa del mare uno dei suoi punti di forza. E la scelta di Palermo e del Molo Trapezoidale è la conferma dei passi avanti compiuti dalla città e dalla Sicilia, di nuovo pronta per ospitare eventi di grande importanza e richiamo come questo e ad accogliere partecipanti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo – afferma Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana – Sono certo che Palermo e i siciliani saranno all’altezza della sfida”.

Il GP XCAT di Palermo vedrà sfidarsi 10 dei più importanti team del mondo che arrivano da Emirati Arabi, Gran Bretagna, Belgio, Kuwait, Svezia, Australia e Italia. Attualmente, la classifica è guidata da Victory Team degli Emirati Arabi Uniti, ma i team europei, inclusi i campioni del mondo in carica di Team GB, sono pronti a dare battaglia.

L’evento sarà una straordinaria occasione per la Sicilia e per tutta l’Italia di dimostrare il proprio spirito sportivo e la propria capacità di ospitare eventi di rilievo internazionale. Con atleti e team provenienti da ogni angolo del pianeta, il GP XCAT di Palermo rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e motonautica.

L’evento è promosso e organizzato da OPTA sotto l’egida della UIM (Union Internationale Motonautique) e con il contributo della Regione Sicilia, dell’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Palermo e dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana)

Non perdetevi questo incredibile evento per vivere le emozioni della competizione ed essere travolti dalla bellezza di Palermo.

Com. Stam. + foto