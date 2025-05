Motonautica ad Aquileia e Grado: grande successo per la seconda tappa del Campionato Italiano di Diporto – Touring CUP

Tanta partecipazione anche per le attività di avvicinamento alla Motonautica: bambini e ragazzi in mare per imparare le prime manovre con Istruttori Federali

Quello appena trascorso è stato un weekend di grande spettacolo e passione per il mare nelle cittadine di Aquileia e Grado, che hanno ospitato la seconda tappa del Campionato Italiano Diporto – categoria Touring Cup, organizzata dall’ASD Team Tecnomar Racing sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM).

Un evento entusiasmante per i due Comuni friulani, che ha regalato al pubblico e ai partecipanti due giornate intense tra motori, adrenalina e scoperta di questo sport. Fortunatamente le condizioni marine erano al limite della sicurezza e la gara si è svolta senza alcun impedimento a favore dello spettacolo. Infatti, le imbarcazioni lanciate sulle onde e sferzate dal vento hanno saputo regalare momenti avvincenti ai tanti appassionati e curiosi presenti sul lungomare di Grado. Una giornata iniziata di buonora con il varo delle barche nel canale di Aquileia che ha poi visto sfilare il corteo degli oltre trenta equipaggi nella splendida cornice della laguna.

I risultati

Quattro le classi in gara, che differiscono tra loro per il rapporto tra peso della barca e potenza del motore. A conquistare la vittoria in classe 3:1 è stato l’equipaggio formato da Marco Boldrin e Massimo Vivian (Squadra Corse Venezia), mentre in classe 4:1 il primo gradino del podio è andato a Mohamed Amin Zawali (Follia Rib & Powerboat Racing Team). Nella classe 5:1, a imporsi sono stati Claudio e Alessandro Aiello (Follia Rib & Powerboat Racing Team) e nella classe 6:1, new entry del campionato, il successo è andato a Denis Scarpi e Lorenzo Prosperi (Squadra Corse Venezia). Da sottolineare, infine, la vittoria di Laura Varesi (Follia Rib & Powerboat Racing Team) nel Campionato Italiano Honda Offshore, che dimostra come anche le donne siano sempre più protagoniste di questo sport.

Giovani a bordo: il futuro della Motonautica

Ma il fine settimana non è stato solo competizione. Grande successo hanno riscosso anche le attività formative e di approccio al diporto, fortemente volute dalla FIM per avvicinare giovani e adulti alla Motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Grazie all’organizzazione messa in campo dalla Delegazione FVG della FIM, con la guida di Istruttori Federali, bambini e ragazzi hanno potuto imparare le prime nozioni di navigazione da diporto, cimentandosi poi in acqua con prove pratiche di partenza, attracco e guida a bordo di gommoni motorizzati 15 CV. Un’occasione speciale per vivere da protagonisti il mondo della Motonautica e approcciare a questo sport in modo sicuro e accessibile, anche come esperienza educativa e ludica.

“Aquileia e Grado hanno offerto un fine settimana di grande valore per la Motonautica italiana, non solo dal punto di vista sportivo ma anche formativo. La seconda tappa del Campionato Touring Cup ha confermato il potenziale di questa categoria nel coniugare competizione, passione per il mare e accessibilità. Nonostante le condizioni meteo-marine delicate, si è scelto – in piena sicurezza – di dare comunque spazio alla gara e allo spettacolo, offrendo al pubblico momenti emozionanti senza mai perdere di vista il rispetto delle regole e la tutela degli equipaggi. Siamo particolarmente orgogliosi della partecipazione dei più giovani alle attività di avvicinamento alla Motonautica: iniziative come queste rappresentano perfettamente la nostra visione di uno sport sempre più inclusivo, formativo e aperto a nuove generazioni.” ha commentato il Presidente della FIM Giorgio Viscione a chiusura del weekend friulano.

Com. Stam. + FMI