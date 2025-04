Motonautica: al via il Campionato Italiano Diporto-Touring Cup 2025prima tappa a Lignano Sabbiadoro (UD) nel weekend 5-6 aprile

Il pubblico potrà cimentarsi con prove in acqua su mezzi da diporto e istruttori federali e vivere le emozioni dello sport motonautico

Sabato 5 e domenica 6 aprile prenderà il via, per la prima volta da Lignano Sabbiadoro, il Campionato Italiano Diporto categoria Touring Cup. La competizione è organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM) e dall’ASD Team Tecnomar Racing nell’ambito della 7^ edizione della Lignano Boat Show, la più grande fiera della piccola nautica da diporto e dei servizi nautici, realizzata dall’Associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima, in collaborazione con Promoturismo FVG e con il patrocinio dei comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare.

Una gara spettacolare che celebra il tanto atteso ritorno della motonautica nelle acque antistanti Lignano e la laguna di Marano, che mancava nella cittadina friulana da oltre 40 anni. Un weekend all’insegna non solo della competizione, ma anche del coinvolgimento di curiosi e appassionati in attività alla scoperta della disciplina sportiva del diporto.

La gara si svolgerà nella giornata di domenica 6 aprile, dalle ore 14.00, e coinvolgerà imbarcazioni di derivazione da diporto, monocarena e monomotore, con scafo di lunghezza massima di 8 metri. Il tracciato si snoderà su un percorso di 3 miglia nautiche, visibile da tutto il lungomare di Lignano Sabbiadoro: uno straordinario spettacolo di adrenalina e velocità, in un contesto unico e suggestivo.

Da venerdì pomeriggio alla domenica, alla Darsena Porto Vecchio il pubblico potrà ammirare le imbarcazioni da gara e osservare i team all’opera nella preparazione dei mezzi.

Un’esperienza diretta per avvicinare giovani e pubblico alla motonautica

In Darsena, all’interno dell’area espositiva del Lignano Boat Show, sabato 5 aprile, dalle ore 10.00 alle 15.00, la FIM ospiterà attività didattiche e dimostrative, rivolte a studenti del territorio e visitatori.

“Con il Campionato Italiano Diporto, oltre a offrire uno spettacolo agonistico, vogliamo dare a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla motonautica non solo come spettatori, ma vivendo un’esperienza diretta in acqua. L’attività organizzata a Lignano Sabbiadoro rientra perfettamente nella nostra visione di sviluppare la motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Crediamo che per coinvolgere nuovi appassionati sia fondamentale far vivere il mare e le sue potenzialità, permettendo a giovani e adulti di provare in prima persona l’emozione della navigazione in sicurezza. Questo evento rappresenta un passo importante verso una motonautica più inclusiva e accessibile a tutti.” ha affermato il Presidente della FIM Giorgio Viscione.

I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire diversi aspetti legati alla navigazione e alla sicurezza in mare, scoprendo le regole fondamentali per muoversi in acqua in modo consapevole, l’uso corretto delle cime e l’arte di realizzare nodi nautici, abilità essenziali per ogni navigatore. Ma non sarà solo teoria: la Federazione metterà a disposizione mezzi pneumatici motorizzati con 15 CV e il supporto di istruttori federali per la pratica in acqua e un’esperienza sicura e coinvolgente.

Uno sport in crescita per un settore strategico per il Friuli Venezia Giulia

La tappa di Lignano Sabbiadoro si inserisce in un contesto, quello della nautica, molto importante per il Friuli Venezia Giulia. La regione, con i suoi 96 km di costa, 25 marine e 15.562 posti barca, è il porto turistico più grande d’Italia. Nel post pandemia, il settore della nautica da diporto ha fatto registrare una crescita record, con fatturati in aumento del 13,6% nel 2023. Se si considera anche la cantieristica, l’economia marittima conta oltre 10.000 occupati in 1.350 imprese, che da sole valgono il 15% del PIL e il 16% dell’export regionale. Numeri che fanno immaginare uno sviluppo importante anche del settore sportivo, per il quale la FIM lavora con l’obiettivo di avvicinare sempre più appassionati alla motonautica.

