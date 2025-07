Motonautica, Foresti & Suardi trionfano a Rodi Garganico

Finale da cardiopalma al Campionato del Mondo di Off Shore 2025 Gran Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Rodi Garganico – Memorial Mario Paolo Masiero con bandiera rossa e interruzione gara 2 da parte del direttore di gara Filippo Monti per il rovesciamento al quattordicesimo giro del catamarano Blu Banca – D20 dell’italiano Serafino Barlesi e del finlandese Kumlin Joakin.

Un incidente che, al di là della spettacolarità delle immagini, conferma ancora una volta che l’Off Shore è una disciplina motonautica sportiva assolutamente sicura. Le capsule del cockpit di pilotaggio di ultima generazione di cui i catamarani della Formula 1 del mare sono dotate preservano l’incolumità dei piloti in qualsiasi condizione di crash.

La Gara 2 si è rivelata un concentrato di adrenalina fin dalla partenza, che ha visto Gasbeton Sabbie di Parma scattare più velocemente delle altre barche e prendere la testa della gara al primo giro di boa e conservarla fino alla fine, non senza dare battaglia.

Avvincente e combattuta la sfida che ha visto secondi Foresti e Suardi D96 di Francois Pinneli e Jan Trygve fino al 10 giro, retrocedere in terza posizione a causa di un testacoda alla massima velocità a favore di Blu Banca – D20 di Serafino Barlesi e Kumlin Joakin. D20 che si è lanciata così in un lungo inseguimento per raggiungere Gasbeton Sabbie di Parma al comando.

Dopo una lunga disputa fatta di assetti estremi e giri di boa border line con i catamarani portati a far prevalere l’aerodinamica alla navigazione, in un mare sempre più increspato rispetto alla partenza, con tre impennate verso il cielo della D20 e un paio di curve mozzafiato al quattordicesimo giro Blu Banca – D20 si è capovolta determinando così l’esposizione della bandiera rossa da parte del direttore di gara Filippo Monti e quindi il fine corsa.

L’incidente ha visto così l’eliminazione dalla classifica di Blu Banca, che fino a questa tappa era in testa al mondiale a pieni punti, ed il riaprirsi della lotta per il titolo che vedrà ad Arendal in Norvegia il prossimo appuntamento, a favore del catamarano D96 Foresti & Suardi di Francois Pinelli FRA e Jan Trygve Braaten NOR e del duo italiano Bacchi Lorenzo e Bacchi Andrea che con la loro D10 – Gasbeton – Sabbie di Parma si sono aggiudicati il primo podio di gara 2.

Un po’ sfortunate le barche dell’Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci che hanno sofferto una serie di problemi tecnici e di assetto, ma che hanno visto Marco nel terzo podio del Campionato Italiano in gara 1 ed il secondo in gara 2. Due buoni piazzamenti, sempre nel Campionato Italiano, per Diego Cardazzo e Gianluca Coltro con la loro D2 Hoses Tecnology al secondo posto in gara 1 e al terzo in gara 2. D20 – Blu Banca si deve accontentare del primo posto in gara 1 valevole sia per il Campionato Italiano che per il Mondiale.

«La Puglia, nel 2025, si sta confermando una risorsa straordinaria per la Motonautica italiana e internazionale. Dopo le tappe del Mondiale di Circuito a Brindisi, del Campionato Italiano di Moto d’Acqua a Santa Cesarea e l’Europeo di Offshore a Trani, la tappa del Mondiale della Formula 1 del mare si è disputata nello spettacolare scenario di Rodi Garganico, ideale per ospitare questa gara di altissimo livello. Il Porto Turistico offre spazi funzionali, un’organizzazione impeccabile e una grande apertura al pubblico. Tutti elementi che ci permettono di portare la Motonautica sempre più vicino alle persone, facendola vivere davvero da protagonista» ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

Molto soddisfatto Marino Masiero (CEO del Porto di Rodi Garganico): «Con questo quinto appuntamento annuale con il Mondiale Off Shore abbiamo reso ancora più completa l’offerta di intrattenimento del pubblico. Un porto vivo e vivace come pochi altri in Europa. Continuiamo a far crescere l’attrattività della struttura, del Gargano e della Regione Puglia che ci supporta fin dal primo anno».

Carmine d’Anelli (Sindaco di Rodi Garganico) ha dichiarato: «Il più bell’evento sportivo che caratterizza il dinamismo della nostra città. Lavoriamo assieme a tutta la Comunità Garganica per promuovere il territorio creando nuove opportunità di turismo e di economia a supporto del settore turismo».

Classifica finale Rodi Garganico:

1 D96 Foresti & Suardi FRA (Pinelli Francois – Braaten Jan Trygve)

2 D10 Gasbeton ITA (Bacchi Lorenzo – Bacchi Andrea)

3 D101 Johnsson Racing FIN (Johnsson Marcus – Millimaki Jussi)

4 D20 Blu Banca ITA (Barlesi Serafino – Kumlin Joakin)

5 D2 Hoses Tecnology ITA (Cardazzo Diego – Coltro Gianluca – Pitteri Steven)

6 D6 Marco ITA (Montavoci Giampaolo – Assi Leopoldo)

7 D8 Tessilmare ITA (Magnani Fabio – Houber Alberto)

8 D17 Besenzoni (Petroni Mario De Mitri – Fernando – Scarpi Denis)

Com. Stam. + foto FIM