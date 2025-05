Motonautica: grande successo a Rimini per la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025

Il pubblico ha avuto anche l’opportunità di salire in sella alle moto d’acqua, affiancato da istruttori federali, e provare l’emozione dei campioni.

Rimini, 5 maggio 2025. Oltre cento piloti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Rimini in occasione della 1^ tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025, regalando emozioni e spettacolo a un pubblico numeroso e partecipe.

Organizzata dal Club Nautico Rimini (CNR) sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio del Comune di Rimini e il supporto di Regione Emilia-Romagna – “Sport Valley”, la manifestazione si è conclusa con grande successo unendo l’agonismo di alto livello con attività promozionali rivolte ai più giovani. Nella giornata di venerdì, infatti, decine di bambini e ragazzi hanno potuto provare l’emozione di pilotare una moto d’acqua, accompagnati da istruttori federali, proprio lungo il circuito che nei giorni successivi ha visto darsi battaglia i migliori piloti italiani.

“La prima tappa del Campionato Moto d’Acqua è stata un’occasione perfetta per condividere la nostra visione sportiva.” – ha dichiarato il Presidente della FIM Giorgio Viscione – “Non solo uno spettacolo agonistico di altissimo livello, ma anche un’opportunità concreta per avvicinare il pubblico alla motonautica attraverso esperienze dirette in acqua. L’attività promozionale organizzata sul lido di Rimini ci ha permesso di coinvolgere numerosi giovani e curiosi confermando l’obiettivo di rendere la motonautica uno sport sempre più accessibile. Crediamo fortemente, inoltre, nel suo valore formativo, soprattutto per le nuove generazioni, che devono poter scoprire il mare in modo sicuro, divertente e responsabile. Eventi come questo rappresentano un passo fondamentale verso una motonautica moderna, inclusiva e orientata al futuro.”.

Le gare si sono articolate su due manche per ciascuna delle categorie di moto d’acqua, Ski e Runabout, che prevedono la guida in piedi la prima e da seduti la seconda. Le condizioni meteo ottimali hanno valorizzato al massimo le capacità tecniche dei piloti e la spettacolarità delle competizioni, che hanno visto la partecipazione di atleti di grande esperienza e giovani promesse sfidarsi nelle tante classi in gara. Grande spettacolo di velocità e adrenalina, ma anche evoluzioni di freestyle che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso.

Nelle Giovanili la vittoria è andata ad Andrea Bensa per la Runabout Spark 12-14 anni e a Daniele Ascione nella 15-18 anni. Sempre nella categoria Runabout, la classe F1, caratterizzata dai motori più potenti, ha visto imporsi Alessandro Fracasso, mentre la F2 ha visto sul gradino più alto del podio Antonio Pontecorvo. La F4 è stata dominata da Arianna Urlo, mentre per la F4 Novice ad alzare il trofeo più importante è stato Andrea Fagiolo. Nella gara di resistenza di Endurance, la vittoria è andata a Michele Cadei nella F1 e ad Alfio Galiano nella F1 Veteran, mentre nella F2 il primo posto lo ha conquistato Angelo Massaro. Nella categoria Ski, in evidenza le classi F1, F2, F4 e Ski Superjet, dove a conquistare la tappa sono stati rispettivamente Matteo Benini e Ugo Guidi nella Veteran, che si è aggiudicato anche la F2, Stefano Antonelli e Igor Bergo. Alcune delle più spettacolari figure acrobatiche hanno invece portato sul gradino più alto del podio del Freestyle Roberto Mariani, già campione del mondo, d’Europa e d’Italia.

Il grande impegno organizzativo del Club Nautico Rimini, unito alla collaborazione delle autorità locali e delle istituzioni sportive, ha permesso la riuscita di un evento che ha riscosso ampi consensi, confermandosi come uno degli appuntamenti clou della stagione motonautica. A tal proposito, il Presidente Gianfranco Santolini ha affermato: “Complimenti ai concorrenti, che hanno rappresentato con onore un segmento in crescita della motonautica, ma complimenti anche al pubblico e a tutta la squadra degli organizzatori. Abbiamo portato a Rimini un altro grande evento dedicato al territorio e ai giovani. Avvicinare quanti più ragazzi al mare e agli sport acquatici come motonautica, pesca, vela e kite è la nostra missione da sempre ed è per questo che abbiamo creato un camp estivo incentrato sulla cultura marinara, chiamato Scuola di Mare. Siamo molto grati a tutti i partner che sostengono il nostro impegno, Comune di Rimini e Regione Emilia Romagna in primis“.

Giordano Pecci, Responsabile Motonautica CN Rimini, ha aggiunto: “Quando si organizza un campionato italiano le cose che vanno pensate sono veramente tantissime, dalla benzina per i Marshall a tutta la logistica all’interno, fino alla costruzione del villaggio, la sicurezza, gli aspetti tecnici. Bisogna, però, anche essere pronti a gestire imprevisti. Se tutto è filato liscio ancora una volta è merito di una grande e collaudata squadra, che ringrazio sentitamente. Il meteo ci ha assistito, le previsioni di ieri erano peggiori delle condizioni reali. Abbiamo avuto tanto pubblico e piloti e Rimini si è confermata una location eccezionale per ospitare grandi eventi sportivi.”.

Prossimo appuntamento del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025 a Chioggia dal 23 al 25 maggio.

Ph FMI 1 FIM_Attività di avvicinamento alla motonautica 2 FIM_CI Moto d’Acqua_Rimini 3 FIM_CI Moto d’Acqua_Rimini

