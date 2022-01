Motor Bike Expo: tutti gli appuntamenti FMI alla fiera di Verona

Motor Bike Expo è alle porte. L’edizione 2022 del Salone della moto di Verona è in programma da giovedì 13 a domenica 16 gennaio. Un appuntamento che apre il calendario motociclistico con le novità della nuova stagione, includendo eventi di costume, lifestyle e legati al mondo della moda. Dove ad unire il tutto è la passione per la moto, motivo per cui non può mancare la partecipazione della Federazione Motociclistica Italiana.

La FMI sarà presente con il proprio stand presso il Padiglione 5, dove tutti gli appassionati potranno trovare info sulle varie attività federali, inclusi i prodotti del merchandising FMI. Nelle immediate vicinanze dello stand federmoto saranno collocati gli spazi del Mototurismo e del Registro Storico, in cui non mancheranno esaminatori a disposizione di tutti. I Tesserati FMI 2022 potranno acquistare il biglietto di ingresso al prezzo scontato di euro 15,00 (anziché 18,00 + d.p. Ticket scontato acquistabile solo in fiera). In linea con lo spirito bikers della manifestazione, a Verona ci sarà anche uno stand dei Bikers FMI, posizionato presso il padiglione 3.

Tanti gli eventi che vedranno la Federmoto protagonista durante i quattro giorni della fiera, a cominciare da quelli in programma sabato 15 gennaio. Si partirà con l’Offroad. Alle 11.30 presso lo stand FMI sarà presentato il libro Motorally 2021, volume realizzato con la collaborazione di FMI e Soloenduro che ripercorre la passata stagione della disciplina. All’evento saranno presenti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Coordinatore Comitato Motorally Antonio Assirelli insieme ad Enzo Danesi e Attila Pasi di Soloenduro, curatori del libro. I proventi del volume saranno devoluti in beneficenza, alla fondazione Sara Lenzi e alla figlia di Maurizio Zucchetti, pilota scomparso anni fa.

Nel pomeriggio spazio ad un incontro tra i referenti del mondo Bikers FMI (ore 14, sala Puccini), per programmare le varie attività della nuova stagione, e al Campionato Italiano Velocità. Dalle 14 la sala Rossini ospiterà infatti la consegna dei premi speciali CIV 2021 e la presentazione della nuova stagione dell’Italiano velocità. Tante le novità da illustrare, a partire dalla Moto3 e dal motore 450 per la categoria, fino ad arrivare ai nuovi limiti di età minima per l’accesso alle varie categorie. Senza dimenticare le tante conferme, a partire dalla formula di gara, Racing night inclusa, e dai circuiti che ospiteranno il CIV 2022. Alle 16 poi spazio alle premiazioni dei Campioni 2021 del CIVS nell’area Meeting point (pad. 7).

Domenica ancora Offroad protagonista. Alle 10.30 ci sarà un ospite d’eccezione allo stand FMI: il dakariano Franco Picco. Tutti gli appassionati potranno rivivere insieme le grandi gesta del motociclista veneto, sempre pronto a stupire con le sue imprese e i suoi racconti.

Da venerdì 14 a domenica 16 nell’area demo A (fronte pad. 4) ci saranno gli appuntamenti della Scuola Federale Velocità, il progetto nato dall’esperienza di Gianluca Nannelli, ex pilota SBK e Supersport nonché Tecnico FMI, per permettere ai piccolissimi dai 6 ai 12 anni di salire per la prima volta in minimoto in totale sicurezza.

I corsi sono aperti ai possessori di tessera FMI 2022 e certificato medico di sana e robusta costituzione. Le moto e le attrezzature della scuola (Minimoto, Ohvale 110 4M, Ohvale 160 4M e abbigliamento tecnico) sono a disposizione previa prenotazione. Per info, prenotazioni e per richiedere la tessera FMI è possibile utilizzare i seguenti contatti: scuola.motociclismo@federmoto.it – Tel. 3490632828.

Nel corso della fiera non mancheranno poi appuntamenti come il contest Iron Touring, un premio FMI da assegnare sabato 15 gennaio alla migliore special customizzata sulla base della filosofia Turismo e Tempo libero, e la presentazione dell’edizione 2022 del Trofeo Scrambler, realizzata in forma virtuale. Da segnalare poi l’iniziativa “Una giornata con il tuo pilota”, dedicata agli amanti del fuoristrada. Gratuitamente e su prenotazione, l’appassionato potrà affiancare una leggenda italiana del Cross, dell’Enduro e dei Rally girando in una vera pista di urban enduro allestita negli spazi esterni di VeronaFiere. Prima e dopo il turno di guida, le leggende dell’Offroad dispenseranno consigli per migliorare l’impostazione di guida regalando un pezzetto della loro esperienza.

Com. Stam./foto