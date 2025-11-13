MOVIMENTO mostra personale di Axel Becker Fondazione Museo Venanzo Crocetti – Roma

A cura di Anna Isopo e Romana Becker Presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone

Sabato 15 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sala espositiva del Museo Crocetti di Roma si svolgerà il vernissage della mostra personale dell’artista Axel Becker. L’evento è curato da Anna Isopo e Romana Becker con presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone.

Axel Becker torna nella Capitale con una nuova esposizione dal titolo “Movimento”, ospitata in una sede particolarmente significativa per l’artista: il Museo nato dall’ampliamento dell’atelier appartenuto allo scultore italiano Venanzo Crocetti, al quale Becker ha scelto di dedicare l’opera principale dal titolo “Ballerina – Omaggio a Crocetti”. Rimanendo fedele alla sua cifra stilistica, connotata da un linguaggio fortemente minimalista che si traduce sia sul piano cromatico che formale, Axel Becker si avvale dell’arte per rispondere al caotico insieme di stimoli ed informazioni da cui la società contemporanea viene costantemente subissata e in cui il consumismo è parte integrante del quotidiano. Il risultato sono opere artisticamente sofisticate, dotate della capacità di riportare l’attenzione dello spettatore su pochi elementi essenziali. A corredo della produzione scultorea, la mostra comprende anche una serie di dipinti in cui il linguaggio minimalista si sposa con quello pop.

Classe 1965, Axel Becker è un pittore e scultore tedesco. Si è qualificato per le Biennali d’Arte internazionali di Londra, Milano, Firenze, Chianciano e Austria ed ha preso parte per la prima volta nel 2022 alla 59ª Biennale d’Arte di Venezia. Oltre che presso la Fondazione Museo Venanzo Crocetti, le sue opere sono presenti in musei, collezioni pubbliche e private e gallerie di tutto il mondo.MOVIMENTO

di Axel Becker

MUSEO FONDAZIONE VENANZO CROCETTI | ROMA

Via Cassia, 492

Dal 15 novembre al 3 dicembre 2025

Inaugurazione: sabato 15 novembre ore 17:00

Orari: dal lunedì al venerdì 11 – 13 e 15 -19 | Sabato 11 – 19 | Domenica e festivi chiuso

Info: info@arteborgo.it

Com. Stam. + foto

