Movisport alla seconda tricolore di Rally ad Alba: argento per Giandomenico Basso 

Dopo la vibrante vittoria del Ciocco di tre settimane fa non è riuscito nell’intento di rimanere al comando e bissare l’alloro del 2024. Positiva la prestazione di Ivan Ferrarotti, mentre Alex Ferrari si è fermato nel finale di gara per uscita di strada.

Reggio Emilia – Movisport di nuovo nella top ten del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, grazie al secondo posto di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai e al settimo di Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi.

Entrambi con una Skoda Fabia RS l’hanno fatta da protagonisti, con Basso che ha chiuso al posto d’onore pur con una gara in ampia parte sofferta non ha mai trovato un ritmo tale da farlo provare a puntare al successo ma è sempre rimasto lì, costante, spingendo al limite e gestendo con lucidità gli inseguitori. Il momento più spettacolare del Rally Regione Piemonte si è così avuto ancora una volta sul finale, quando la tensione per il secondo posto, racchiusa in un pugno di secondi, si è sciolta per soli 7 decimi nell’ultima chrono, dove Basso ha dato prova di forza sia di guida che mentale riuscendo a contenere il ritorno di Andolfi con la Toyota. Nel giro della domenica infatti anche a causa di una leggera pioggia che aveva bagnato le prove, il portacolori di Movisport lasciava qualche secondo nelle prime due “piesse” ma in quella finale corsa tutta d’un fiato, Basso ha strappato il secondo gradino del podio per soli 7 decimi, dei quali 3 guadagnati negli ultimi chilometri. Un secondo posto comunque che tiene Basso a Granai naturalmente bene in corsa per i vertici, ad un solo punto dal leader Crugnola.

Al via ad Alba anche Ivan Ferrarotti, con al fianco Fabio Grimaldi. Ed è un Ivan Ferrarotti sorridente, quello che rientra dal Rally Regione Piemonte dopo aver ottenuto il primo podio stagionale nel Campionato Italiano Rally Promozione 2025 oltre alla settima piazza assoluta. Un terzo posto che al Ciocco era sfuggito di poco e che ad Alba è diventato realtà consentendo al pilota di Castelnovo ne’ Monti di scalare la classifica di campionato che ora lo vede al terzo posto. Ferrarotti ha cercato di costruire il passo con costanza, forzando via via il ritmo ed evitando di prendere rischi inutili soprattutto nella prima parte. Questo approccio è stato forse troppo conservativo nelle fasi iniziali, ma dalla metà della tappa del sabato ha iniziato a dare i suoi frutti e Ferrarotti si è inserito all’interno di un bel confronto per il podio del CIRP. La svolta è arrivata nella tappa della domenica con condizioni meteorologiche instabili, situazione molto delicata, dove Ferrarotti è stato particolarmente costante, grazie anche ad un feeling con il pacchetto tecnico andato costantemente in crescendo e sotto la bandiera a scacchi c’era davvero di che festeggiare.

Nello scenario delle “due ruote motrici”, Movisport aveva da seguire l’altro reggiano Alex Ferrari, in coppia con Matteo Nobili. I due avevano voglia di consolidarsi ai vertici della categoria dopo la convincente prestazione fornita al Ciocco, dove conclusero al secondo posto di categoria al volante della Peugeot 208 Rally4 ma hanno finito anzitempo la gara, proprio nel finale, per uscita di strada, quando occupavano la quinta posizione di categoria.

FOTO BASSO IN AZIONE (Aci Sport/Actualfoto).

Com. Stam. + foto