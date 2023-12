Movisport chiude al “Ciocchetto” e al “Bettega Tribute” in cerca di podio

Un fine anno d’effetto, per la scuderia reggiana, che insegue l’attivo della classifica sia alla classica in lucchesia che alla kermesse di Jesolo. Dallamesse di partecipazioni, otto in tre diversi eventi, della settimana passata ancora risultati importanti.

Reggio Emilia – Ultimi due appuntamenti dell’anno, per Movisport in questo fine settimana, culmine di una stagione interminabile ma ricca di soddisfazioni. Quelle soddisfazioni che la griffe reggiana andrà a cercare anche al Rally “Ciocchetto”, in provincia di Lucca e al “Bettega Tribute” di Jesolo, entrambe con partecipazioni importanti.

Al “Ciocchetto”, ennesima edizione di prestigio, interamente dentro la tenuta del Ciocco, nella media valle lucchese, saranno al via Gianluca Tosi e Michael Adam Berni (Skoda Fabia), poi Rudy Michelini e Luca Spinetti (Skoda Fabia) ed anche Marco Severi e Stefano Costi con una Renault Clio Williams gr. A.

Per Tosi sarà la quinta partecipazione alla gara, che nei due anni addietro lo ha costantemente visto ai vertici, con un terzo posto nel 2019 ed un quarto nel 2020 e nel 2021 e per Michelini sarà un nuovo appuntamento di casa. Il driver di Lucca, che ha vinto qui nel 2015 e spesso si è posto sopra il podio assoluto, insegue un nuovo alloro, andando a capitalizzare quanto di buono ha potuto trarre dalla sua rinnovata esperienza con la Skoda Fabia.

Marco Severi sarà invece alla sua esperienza al “Ciocchetto”, e alla seconda gara dell’anno dopo la terza posizione in classe S1600 al Rally Appennino Reggiano.

Al “Bettega Tribute”, una vera e propria kermesse spettacolo in onore dell’indimenticato Campione trentino, saranno al via tra i migliori piloti nazionali e internazionali per tre giorni di pura adrenalina. Più di 90 sfide ad inseguimento, intervallate da show e intrattenimento nel “Rally Village” con area food and drink ed expo, simulatori e ospiti d’eccezione. Al via ci saranno, entrambi con una Skoda, Alberto Battistolli e Giacomo Scattolon.

“MEDAGLIATI” ANCHE LA SETTIMANA SCORSA

Durante il fine settimana passato, al Pavia Rally Circuit ha fatto certamente gli onori di casa Giacomo Scattolon, in coppia con Davide Fogato su una Skoda Fabia R5. Il driver pavese era alla ricerca del risultato d’effetto “casalingo”, un bel regalo di Natale per se stesso e per la scuderia, che si è decisamente fatto con il terzo posto assoluto.

Puntava in alto anche Andrea Spataro, pilota di certo blasonato, in coppia con Piras, quest’anno tre volte a podio con una vittoria, stavolta al via con una Volkswagen Polo R5. Purtroppo si è fermato repentinamente sulla prima prova speciale per una “toccata” con la quale ha danneggiato il ponte posteriore.

Ai nastri di partenza c’erano anche anche Guido Zanazio – Cesare Brusa (Skoda Fabia R5), finiti al nono posto assoluto, mentre Filippo Cordani e Stefano Sappracone, della partita con una Renault Clio Rally5, alla terza gara stagionale, dopo due podii di classe hanno di nuovo convinto con un “bronzo”.

Due premiati anche al 44° Rally della Fettunta, nel Chianti Fiorentino, gara di lunga tradizione.

Matteo Lusoli e Fabrizio Carbognani scendono tornati sulla Renault Clio Williams non hanno tradito le attese e hanno firmato la seconda posizione di classe, Davide Incerti e e Monica Debbi con la consueta Citroen Ds3 R3 hanno colto la prima posizione e Mauro Ibatici – Davide Fontana saranno al via con la Renault Clio RS gruppo N sono giunti al quarto posto

Una sola vettura al via al Rally Prealpi Mastershow, nel trevigiano, laSkoda Fabia affidata a Michele Bigon e Michele Coletti, alla loro prima uscita dell’anno, una partecipazione costante nel tempo nella gara per loro di casa terminata anche quest’anno in 25^ posizione di classe.

Nella foto: Michelini in azione

Com. Stam. + foto