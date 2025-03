Movisport conquista il “Ciocco”: Giandomenico Basso firma la “manita”

La prima prova del tricolore rally ha visto la vittoria all’ultima prova del driver trevigiano tornato sulla Skoda dopo due anni.

Bilancio complessivo di prestigio, per la griffe reggiana, che ha piazzato in totale quattro suoi portacolori nella top ten: Gryazin al quarto posto, Ferrarotti all’ottavo e Michelini al nono. Ottima anche la prestazione di Ferrari tra le due ruote motrici, secondo di categoria. Le prestazioni di tutti hanno assicurato a Movisport l’ennesima vittoria tra le scuderie.

Castelvecchio Pascoli (Lucca), 23 marzo 2025 – E’ stato un avvio tricolore decisamente d’effetto, quello di Movisport. Al 48. Rally del Ciocco e Valle del Serchio, primo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco corso tra ieri e oggi in provincia di Lucca, la griffe reggiana ha fatto bottino pieno, a partire dall’esaltante vittoria di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con la Skoda Fabia RS di Delta Rally gommata Pirelli.

Una vittoria maturata con l’ultima prova speciale, dove il pilota trevigiano ed il copilota senese hanno sopravanzato i rivali Crugnola-Ometto per soli sei decimi, al termine di una competizione faticosa, sofferta, soprattutto nella prima tappa, causa il maltempo. Basso aveva soprattutto da ritrovare il feeling con la vettura boema che non utilizzava dal 2023 (fu il primo a guidarla in Italia nella versione RS) e pur con la pioggia insistente del primo giorno ha saputo “leggere” bene la situazione, già chiudendo al comando la prima tappa.

Poi, dopo aver conosciuto il ritorno dell’avversario ad inizio seconda tappa, Basso ha dato segno di forza e lucidità riuscendo a concludere con il suo quarto successo al Ciocco, una “cinquina” esaltante che per adesso lo conferma il pilota da battere.

La trasferta convincente di Movisport è data anche dal quarto posto di Nikolay Gryazin, pilota velocissimo e spettacolare, amatissimo dal pubblico italiano. La sua era una presenza-spot, al Ciocco, preparando l’imminente avvio del Campionato Europeo delle Canarie. In coppia con Konstantin Aleksandrov, con la Skoda Fabia RS Rally2 del Team Orsak gommata Michelin, ha finito al quarto posto, avendo da recriminare i circa 50” persi per uno stallonamento di uno pneumatico, accusato a metà prima tappa. Quei cinquanta secondi che togliendoli avrebbero potuto anche dire di certo una vittoria.

Di spessore anche l’ottavo posto di Ivan Ferrarotti, in coppia con Fabio Grimaldi. Una gara di rilievo, per il driver reggiano, con la Skoda Fabia RS del team PA Racing, in virtù di una notevole progressione partita ben dalla 15^ posizione iniziale.

Lotta serrata, dunque, per la top ten dove, al nono posto si è piazzato il lucchese Rudy Michelini, ai nastri di partenza della stagione con la novità della vettura, una Hyundai i20 Rally2 della FriulMotor, ma soprattutto ritrovando al proprio fianco Michele Perna, che mancava da leggergli le note da ben due anni e mezzo. il suo debutto con la coreana della FriulMotor non è stato dei più facili, soprattutto per difficili condizioni delle strade incontrate ma l’esito finale è da capitalizzare per gli impegni futuri.

Avvio di stagione scoppiettante anche Alex Ferrari, con Matteo Nobili, al volante di una Peugeot 208 Rally4. Il driver di Castelnuovo ne’ Monti partito per una nuova avventura tra le due ruote motrici, cercando di riscattare una stagione scorsa non facile ha chiuso al secondo posto di una categoria dove il ritmo ed il livello si è subito dimostrato assai alto.

Grazie alle prestazioni di tutti i suoi portacolori Movisport ha ricominciato la stagione come prassi: vincendo la coppa per le scuderie, proseguendo così la tradizione decennale.

Foto Basso in azione (Aci Sport/Actualfoto).

Com. Stam. + foto