Movisport di nuovo al successo: Gilardoni firma la sesta vittoria al “Ticino”

Il pilota italo svizzero si è prestato di nuovo ai rallies senza mancare l’obiettivo della vittoria, debuttando con la Citroen C3 WRC plus, nella gara di casa.

Reggio Emilia, 30 settembre 2024 – Anche l’ultimo fine settimana di settembre, per Movisport, ha coinciso con la conquista di un nuovo alloro. E’ quello conquistato da Kevin Gilardoni e Corrado Bonato che al debutto con la Citroen C3 WRC Plus hanno vinto tutte e otto le prove in programma al 26° Rally del Ticino, a Mendrisio. Gara estremamente tirata anche se la prima posizione non è mai stata in forse, con Gilardoni, italiano di nascita ma residente in Svizzera, che ha viaggiato su un ritmo insostenibile per gli avversari, nonostante le insidiose prove della gara.

Con questo successo Gilardoni sale a quota sei vittorie nella gara oltr’alpe. Sotto la bandiera a scacchi il portacolori della scuderia Movisport ha dichiarato: “Sono estremamente felice di questo successo perché è vero che la vettura era la più potente del lotto ma è altrettanto vero che non era facile da domare sulle strette stradine di questo rally; ringrazio tutte le aziende che mi sostengono e dedico questa vittoria a Corrado Bonato: è in abitacolo con me da dieci anni e il feeling che abbiamo è fondamentale per raggiungere questi risultati”.

Anche l’impegno iridato, in Cile, per l’11^ prova della stagione, con al via gli ufficiali Citroen Nikolay Gryazin e

Konstantin Aleksandrov con la C3 Rally 2 ha sortito un risultato di rilievo. La coppia ha chiuso l’impegno sduamericano in 9^ posizione assoluta, secondo della categoria WRC-2. Di nuovo quindi in evidenza, la coppia, che si prepara ad un esaltante rush finale di stagione per scalare la top five della classifica.

Impegno di spessore era anche quello al Rally della Carnia, ad Ampezzo, provincia di Udine, ultima prova della serie IRC. Quattro i portacolori, con il miglior risultato acquisito dai lucchesi Rudy Michelini e Nicola Angilletta, settimi assoluti con una gara ancora “di studio” per la nuova Skoda Fabia RS, con la quale il driver ha sentito ottime sensazioni quando la strada era stata resa difficile dalla pioggia.

Gianluca Tosi e Alessandro Del Barba, con la Skoda Fabia RS anche loro, hanno finito in ottava posizione finale, traditi invece dalla roulette russa delle scelte di gomme appunto con le mutevoli condizioni meteorologiche a metà gara.

Christian Tiramani – Fabio Grimaldi, Skoda Fabia RS, alla ricerca di nuove sensazioni per aggiungere esperienza sulle spalle del driver hanno finito in 14^ posizione e al via in Friuli c’erano pure Andrea Bevilacqua ed Enrico Montemezzo, con una Peugeot 208 Rally4, con la quale erano al debutto in questo loro rientro dopo due anni di assenza, finito in 13^ posizione di classe.

Soddisfazione anche al Rally Nuova Gorica, in Slovenia, per il giovane Giovanni Trentin, stavolta affiancato dall’esperto Simone Scattolin. Era al via con una nuova vettura, la Opel Corsa Rally4, utile complemento per il suo processo di maturazione e il training ha avuto esito positivo, con il terzo posto nella classifica “junior”.

Questo fine settimana impegno per Davide Incerti e Monica Debbi, sulla Citroen DS3 R3 al Rally internazionale Terra Sarda, a Porto Cervo, Sardegna.

NELLA FOTO: GILARDONI IN AZIONE (FOTO MAX PONTI)