Movisport e Gryazin “d’argento” al Rally Acropolis

Una nuova prova convincente, per il pilota russo, che adesso è quinto nella classifica iridata WRC-2. Le soddisfazioni sono arrivate anche al “San Martino di Castrozza”, con l’ennesima vittoria tra le scuderie e con Kevin Gilardoni nella International GT Open in Austria.

A Varano de Melegari ok il debutto per Andrea Maselli nel Campionato Italiano Legend Cars, con il figlio Luigi Vittorio, anche lui in gara, tra i protagonisti .

Reggio Emilia – Sono nuove soddisfazioni “iridate”, quelle percepite da MOvisport nel fine settimana appena passato, grazie a Nikolay Gryazin, in coppia con Konstantin Aleksandrov, che ha conquistato la seconda posizione di WRC-2 al Rally Acropoli in Grecia, decima prova del mondiale rally, con la Skoda Fabia Rally2 di Tok Sport.

Gara perfetta, per il pilota russo, che adesso occupa la quinta posizione nel ranking, quando mancano due prove al termine e con 70 punti in cassaforte, e con il più vicino davanti a lui in classifica a sole sei lunghezze. andrà certamente poi a caratterizzare il finale di stagione in Italia, con altre partecipazioni, che faranno seguito alle due vittorie ottenute ad Alba e San Marino.

La settimana questo fine settimana, il pilota di Mosca sarà al via, con una Skoda Fabia Rally2 del Team Erreffe, del Rally del Vermentino, a Berchidda (Sassari), quarta prova del Campionato tricolore su terra, ovviamente cercando il bis di successi sterrati, poi sta programmando la propria presenza al “2Valli” di Verona, ultimo atto del Campionato tricolore, in programma dal 6 all’8 ottobre.

AL “SAN MARTINO DI CASTROZZA” VITTORIA TRA LE SCUDERIE

Successi di spessore anche al Rallye San Martino di Castrozza, sulle dolomiti trentine, gara iconica, sempre molto amata da piloti e pubblico. Ma anche decisamente tecnica ed ostica, partecipata da quattro portacolori Movisport quali hanno consentito di acquisire l’ennesima coppa riservata alle scuderie, oltre a risultati dei singoli certamente di spessore.

Ferrarotti-Bizzocchi, Skoda Fabia Rally2, hanno chiuso in ottava posizione assoluta, con l’obiettivo focalizzato sulla Michelin Rally Cup, prima del gong finale previsto a Verona, Rally 2 Valli di inizio ottobre. Una gara di valore, la loro, partita dalle retrovie della 16^ posizione iniziale, poi producendosi in una decisa reazione in forte progressione con due tempi nella finali nella top five assoluta.

Al via anche Alex Ferrari – Stefano Costi (Renault Clio Rally5), grandi protagonisti della penultima prova del Clio Trophy Italia, del quale hanno primeggiato così come nella classe di appartenenza con un dominio mai messo in discussione dalla prima all’ultima prova speciale della difficile gara trentina. Un doppio, grande, risultato che li consolida al terzo posto del monomarca francese ad una prova dal termine.

Rizziero Zigliani-Albrecht Baruffa (Peugeot 208 R2), hanno infine chiuso al 22. posto di classe,

INTERNATIONAL GT OPEN: GILARDONI ANCORA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA

Al Red Bull Ring, Austria Kevin Gilardoni impegnato nella quinta prova dell’International GT Open era l’osservato speciale della competizione insieme al suo compagno di squadra Van Berlo, sulla Lamborghini Huracan dell’Oregon Team. Osservato speciale in quanto doveva consolidare il primato contro i diretti rivali inglesi Osborne-Moss, staccati adesso di soli tre punti. Attaccare per allungare ma anche difendersi era il programma di gara del pilota italosvizzero e del compagno olandese e gara-1 era andata al meglio, con una vittoria, per poi soffrire in Gara-2, condizionata dai 20” di handicap tempo e da un incidente in cui è stato coinvolto senza colpe nelle fasi finali Van Berlo. Ter i soli punti presi nella seconda tornata di gara ma leadership consolidata anche se di solo un punto contro i nuovi inseguitori, Pulcini-Hites. La prossima occasione per vedere Gilardoni e Van Berlo in azione sarà a Monza, il 24 e 25 settembre.

LEGEND CARS: MASELLI JR. “ARGENTO A VARANO

A Varano de’ Melegari, Parma, Andrea Maselli e il figlio Luigi Vittorio erano della partita per il Campionato Italiano Legend Cars, gara che segnava il debutto in pista per il padre, rallista di lungo corso. Il figlio, invece, è già tra i protagonisti da tempo e lo è stato anche in provincia di Parma. Con le silhouette, nella fattispecie stock car, il padre è giunto 14° assoluto, mentre la gara esaltante l’ha fatta il figlio, accarezzando la bandiera a scacchi in seconda posizione.

Questo fine settimana, al Rally del Vermentino, oltre a Gryazin,con la Hyundai i20 torna in gara Luigi Ricci, affiancato da Alessandro Biordi. Per il pilota bresciano sarà la seconda uscita stagionale dopo il secondo posto assoluto al “Master Show Terra dei Piloti” a Vallefoglia, la scorsa primavera.

Al 2° Rally Valle Imagna, a Sant’Omobono Terme, Bergamo, Simone Miele, per l’occasione affiancato da Nicolò Gonella sulla Skoda Fabia R5, tenterà la vittoria contro avversari annunciati di livello, ed infine, nel Mini Challenge, che stavolta farà tappa all’Autodromo di Vallelunga , Tommaso Roveda, per la categoria Mini Lite cercherà di riprendere la leadership sfuggitagli alla gara precedente.

FOTO: Gryazin in azione in Grecia (foto M. Bettiol)

#Rally #Rallye #Movisport #PassionForExcellence #Motorsport #RacingIsLife

Com. Stam./foto