Movisport è “Tricolore” su terra: nelle Marche Alberto Battistolli e Simone Scattolin vincono gara e campionato

Domenica di grandi festeggiamenti, per Movisport, quella appena passata, con un “regalo” ricevuto dalla coppia veneta, vincitrice di una stagione appassionante.

Quattro portacolori hanno finito il Rally delle Marche nella top ten, consegnando la vittoria anche per le Scuderie. Questo fine settimana ultimo atto del mondiale rally in Giappone, con Gryazin, poi la cronoscalata di Tandalò e il “Colline Metallifere”.

Reggio Emilia, 18 novembre 2024 – Classifica corta, ultima gara di stagione a coefficiente maggiorato di 1,5, due condizioni che hanno reso difficile il 17. Rally delle Marche (a Cingoli), sul campo anche una guerra di nervi, dove Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin sulla Skoda Fabia RS gommata ufficialmente da MRF, ha vinto gara e Campionato. Un “uno-due” che il vicentino, partito a soli tre punti dietro dal fiorentino Ciuffi, ha conquistato con forza e lucidità, firmando un finale di stagione davvero stellare, che conferma le ottime scelte operate dalla scuderia reggiana nello scegliersi i propri portacolori.

“È stato un anno complicato, difficile, ma alla fine abbiamo vinto grazie ad una grande squadra, grazie a Simone, grazie ad MRF, il coronamento di una stagione pazza e fantastica – il commento di Battistolli all’arrivo – alla fine la scommessa di inizio anno ha pagato, ci abbiamo messo tanto cuore e siamo stati ripagati”.

Dunque, una delle più belle stagioni del Campionato Italiano Rally Terra è andata in archivio con un nuovo alloro consegnato a Movisport dal suo giovane alfiere ed il successo della trasferta marchigiana è stata un bottino pieno, con un totale di quattro vetture nella top ten e vittoria ovviamente tra le scuderie.

Due terzi del podio, anche, occupati da colori reggiani, con Umberto Scandola, insieme a Paolo Cargnelutti (Skoda), che ha regalato un terzo posto di prestigio grazie ad un ritmo sempre di alto livello su strade con le quali ha un feeling particolare da tempo. Movisport ha poi salutato con gioia il ritorno del versiliese Emanuele Dati, con macchina e copilota nuovi, salendo sulla Skoda Fabia e con al fianco la sammarinese Daiana Darderi. Un ritorno con tante novità che ha dato i suoi frutti, finendo al settimo posto assoluto. Gradito ritorno anche per l’altro veronese Luca Hoelbling, con Fiorini, anche loro su Skoda, cercando di chiudere in bellezza la stagione, cosa che è di certo riuscita firmando l’ottava piazza assoluta con una prestazione costantemente nei quartieri alti della classifica.

Notevole anche la prestazione di Luciano Cobbe, Skoda Fabia, con al fianco Roberto Mometti. Per il gentleman trentino, ottavo assoluto nel mondiale “master” del 2023, si trattava della seconda gara stagionale, un rientro dopo la gara in Val d’Orcia della scorsa primavera, chiuso al 13° posto assoluto, direttamente davanti al giovane Christian Tiramani, con al fianco Grimaldi, anche in questo caso su una Fabia.

TORNA LA CRONOSCALATA SU TERRA DI TANDALO’: BATTISTOLLI PROVA LA GR YARIS RALLY2

Altro impegno di spessore, questo fine settimana, per Movisport, di nuovo su strada bianca, con la salita di Tandalò, in Sardegna, provincia di Sassari. La gara, a Buddusò, è l’unica gara italiana in salita su fondo sterrato dove si sfidano i migliori piloti di tutte le tipologie di auto da Rally, 4×4 e Buggy, valida per il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada Aci Sport.

Movisport si presenta in forze, con ben cinque portacolori ed una ventata di novità, a partire da Alberto Battistolli e Simone Scattolin che saranno al via con la grande novità del debutto con la nuova Toyota GR Yaris Rally2, puntando ovviamente alla vittoria, apoteosi di un momento davvero magico. Al via anche la famiglia Scandola, con die Skoda Fabia rally2, sia Umberto (con alle note Campedelli) che il nipote Mattia, con Gonella alle note. Poi ci saranno anche Matteo Lusoli e Susy Giannasi con una Subaru Impreza e Christian Tiramani sarà anche lui della partita con un veicolo “Kartcross”, quindi correndo da solo.

Poi, con una Renault Clio Williams, Fabio Zuffardini e Gianni Lartini si presenteranno al via del 9° Rally Colline Metallifere e Val di Cornia, a Piombino, nella bassa Toscana.

