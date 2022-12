Movisport finisce l’anno a podio: Michelini secondo assoluto al “Ciocchetto”

Un rientro in grande stile, per il pilota lucchese, tornato alle gare dopo l’incidente del “Pistoia” in ottobre. Soddisfazioni anche da Ferrarotti, quarto, e Tosi, sesto.

Reggio Emilia,– Ultima gara dell’anno, per Movisport, ed ultimo podio, suggello di una stagione decisamente esaltante, ricca di soddisfazioni.

Al 31. Rally “Il Ciocchetto” in provincia di Lucca, faceva notizia il ritorno alle gare diRudy Michelini dopo l’incidente patito al Rally Città di Pistoia lo scorso ottobre ed il pilota di Lucca ha proseguito a far parlare di sé con la seconda piazza assoluta ottenuta con al fianco Luca Spinetti, dietro al vincitore Andreucci. Un risultato concretizzato al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team PA Racing, dopo due mesi inattività che ha un valore importante, quello dell’aver ripreso il ritmo di gara.

Condizioni di fondo di difficile interpretazione, quelle che hanno contraddistinto l’appuntamento conclusivo della stagione sportiva italiana dentro la Tenuta del Ciocco, rese ancora più viscide dalle precipitazioni che hanno interessato Mediavalle e Garfagnana fino a poche ore prima della partenza: elementi che hanno ulteriormente impreziosito le linee di una performance di Michelini confortante sotto tutti gli aspetti.

La partecipazione al “Ciocchetto” per Movisport è stata avvalorata anche dalla quarta piazza finale di Ivan Ferrarotti, in coppia con Bizzocchi. Ferrarotti era alla sua “prima” al Ciocchetto, gara sempre impegnativa e “tosta” ed il quarto posto in questo assume un valore cristallino. Pilota affidabile e veloce, il reggiano ha confermato dunque il proprio valore nel bel mezzo di un plateau di avversari di alto profilo.

Voglia di riscatto dall’incidente di Bassano anche per Gianluca Tosi, che era alla quarta partecipazione al Ciocco. Correva affiancato da Michael Adam Berni, ed ha onorato la gara “natalizia” finendo ben sesto assoluto. Una bella rimonta ha fatto risalire fino al sesto posto finale il driver di Castelnuovo Monti, sulla Fabia firmata Gima Autosport, dopo essere precipitato in classifica per una “toccata” con rottura di un cerchio nella seconda speciale di tappa 1.

Due le presenze anche al Rally Prealpi Mastershow, a Sernaglia della Battaglia, Treviso. Michele Bigon e Michele Coletti hanno finito in 21^ posizione e Andrea Piva – Alessandro Franco hanno finito 26esimi cercheranno di onorando al meglio possibile la prima prova del Campionato Raceday 2022-23, entrambi con la Skoda Fabia.

Nella foto: Michelini in azione (AmicoRally)

#Rally #Rallye #Movisport #PassionForExcellence #Motorsport #RacingIsLife

Com. Stam. + foto