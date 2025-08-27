Movisport in Paraguay con Nikolay Gryazin Gara nuova per tutti e grandi aspettative per il driver di Mosca

Reggio Emilia – Chiusa la parentesi vacanziera di agosto, Movisport torna a gareggiare e lo fa nel modo rallistico più esclusivo, con il mondiale WRC.

La griffe reggiana sarà infatti al via della decima prova del torneo iridato, la new entry del Rally in Paraguay, questo fine settimana, nel dipartimento di Itapúa. Si tratta con un debutto assoluto per il mondiale e una sfida tutta da scoprire, dove saranno impegnati Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, sulla Skoda Fabia RS Rally2 della Tok Sport.

Sarà un impegno delicato, dove sarà necessario, per la coppia portacolori di Movisport, mantenere alta la competitività su un terreno completamente sconosciuto. Con sede nella città di Encarnación, nella parte meridionale del Paese, questo rally si prevede infatti caratterizzato da un mix di tappe levigate in terra rossa e sezioni tecniche più impegnative tra una fitta vegetazione.

Tra i più attesi, un una competizione che potrebbe riscrivere molta storia della corsa iridata, c’è senza dubbio Gryazin, in cerca anche di tirar su punti pesanti per la classifica iridata di WRC-2, in una stagione dove sino ha raccolto poco.

La prima edizione targata WRC del Rally del Paraguay avrà inizio giovedì 28 agosto, con lo shakedown a Trinidad, per una distanza di quasi 5 km. I primi duelli si svolgeranno venerdì 29 agosto, ad iniziare da quello inaugurale a Cambyretá (18.700 km). In questa stessa giornata, si svolgeranno anche gli impegni della tratta più lunga, a Yerbatera, di ben 30 chilometri. La gara si chiuderà poi domenica 31 agosto, con la Power Stage in programma sulla tratta di Misión Jesuítica Trinidad (18.500 km).

