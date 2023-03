Movisport: parte dal “Team 971” la stagione di Giandomenico Basso

Assente al Ciocco sfruttando il regolamento che prevede lo scarto di una gara per il “tricolore” rally, il pilota trevigiano salirà per la prima volta quest’anno sulla Skoda Fabia R5 di Delta Rally per svolgere un primo test in vista dell’esordio tricolore di Alba tra poco meno di un mese.

Sfortuna in Messico con Gryazin uscito di strada e buone prestazioni alla prima del Campionato su Terra, con tre equipaggi, in Val d’Orcia, due dei quali finiti nella top ten assoluta.

Reggio Emilia – Inizierà dal Piemonte, precisamente dal Rally “Team 971” il 2023 di Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5 di Delta Rally. Il pilota trevigiano, assente al Ciocco sfruttando il regolamento del Campionato Italiano che prevede lo scarto di una gara, questo fine settimana sarà al via come “guest star” al celebre Rally “Team 971”, a Settimo Torinese, giunto ben alla 49^ edizione. Una presenza, quella di Giandomenico Basso, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente un elenco iscritti di ottima qualità.

Strade piemontesi, dunque, per la prima presa di contatto di “Gian” con la vettura in vista del primo impegno di Campionato che sarà anche esso in Piemonte, ad Alba, tra poco meno di un mese.

Per l’occasione sarà affiancato da Simone Scattolin, e la gara servirà per trovare il giusto feeling con set-up, pneumatici e tutti gli altri meccanismi necessari per arrivare preparati al meglio alla “prima” del Rally “regione Piemonte.

Si sfrutteranno le tecniche strade della gara al confine fra le provincie di Torino e di Asti, in ampia parte simili a quelle albesi, per svolgere dunque un probante test, senza guardare alla classifica ma soprattutto a lavorare in ottica Campionato.

Il programma di gara prevede le verifiche tecniche e sportive sabato 25 marzo in una prima fase dalle ore 9 alle 12.30 dedicata ai concorrenti che partecipano allo shakedown mentre una seconda fase si terrà dalle 14.30 alle 18. Lo shakedown sarà allestito in località Pavarolo dalle 14.30 alle 18.30. Il via Domenica alle ore 8.01. Tre le prove speciali da ripetere: Albugnano (8.57 – 14.27), Moransengo (8.59 – 15.29) e Robella (11.07-16.37). Riordini a Cavagnolo, parco assistenza nell’ampia area del “Settimo Cielo Retail Park” dove è previsto l’arrivo e la premiazione alle ore 17.41.

TORNATO IL “MONDIALE”: GRYAZIN OUT IN MESSICO

Il main event della settimana passata, per Movisport, era rappresentato dalla prova terza prova del WRC, il Rally Mexico a Guanajuato, dove avrebbero dovuto marcare punti per la classifica WRC-2 Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, sulla Skoda Fabia Rally2 di TokSport. La coppia russa occupava la terza posizione assoluta prima dell’evento, purtroppo non è stato possibile difenderla, per l’uscita di strada avvenuta dopo quattro prove speciali, senza possibilità di tornare in gara. Purtroppo l’incidente ha condizionato pure la classifica del pilota di Mosca, adesso arretrato in quinta posizione provvisoria.

INIZIATO IL “TRICOLORE” SU TERRA: DATI E HOELBING NELLA TOP TEN FINALE

Sempre la settimana scorsa si è avviato dalla Toscana, il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) con una delle sue gare-simbolo, il Rally Val D’Orcia, in provincia di Siena, primo atto di una serie che vedrà Movisport tra i protagonisti di primo piano. Si è avviata la stagione con un trio di presenze, due delle quali finite dentro la top ten assoluta: Emanuele Dati-Giacomo Ciucci, Skoda Fabia R5), sono stati rallentati troppo presto da una foratura all’anteriore destra sulla PS2 per sperare in qualcosa di più, finendo poi in sesta posizione assoluta. Subito dietro Hoelbling-Gaspari, autori di una notevole progressione finale che li ha certamente soddisfatti, con la Fabia pure loro, mentre Cobbe-Mometti hanno chiuso in 15^ posizione.

Nella foto: Giandomenico Basso

