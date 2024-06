MOVISPORT SI RIPROPONE IN FINLANDIA

Il main event della scuderia, questo fine settimana, sarà il nuovo impegno di Giovanni Trentin e Danilo Fappani nel Campionato finlandese, ma gli occhi saranno puntati di certo anche sulla prima delle quattro tappe del campionato tricolore endurance di Vallelunga dove correrà lo svizzero Kevin Gilardoni, affiancato da Rogalski e Deledda su una Lamborghini Huracan.

Reggio Emilia, 13 giugno 2024 – Di nuovo in Finlandia al fianco di Giovanni Trentin e Danilo Fappani, questo fine settimana, per il quinto round del Finnish Rally Championship, la “palestra” che è stata scelta da Aci Team Italia per contribuire alla crescita del giovane veneto.

In scena ci sarà il SM Pohjanmaa Ralli, a Seinäjoki, località a sud-ovest della Finlandia, per La competizione che si svilupperà nelle due giornate di domani e sabato in cui verranno affrontati nove tratti cronometrati, per un totale di 122,05 chilometri competitivi. Tante le sfide che attendono Giovanni Trentin, che avrà come obiettivo primario quello di ottenere punti importanti per la classifica riservata alle Rally4, di cui occupa attualmente la quinta posizione con 41 punti. Il pilota di Montebelluna sarà affiancato come di consueto da Danilo Fappani su Ford Fiesta Rally4 preparata da Lorenzon Racing ed equipaggiata con pneumatici Pirelli, con cui proverà a migliorare il risultato ottenuto nella gara precedente e ad agganciare la terza piazza nella graduatoria di classe, distante di soli due punti.

A VALLELUNGA PER IL DEBUTTO DEL TRICOLORE ENDURANCE

Arriva poi l’impegno in circuito, di gran classe. A Vallelunga andrà in scena il primo dei quattro atti della serie tricolore GT endurance che quest’anno torna alle tre ore di gara e che ha conosciuto il record di iscritti, con 35 vetture e 101 piloti in totale. Movisport sarà al fianco di Kevin Gilardoni, che insieme a Robin Rogalski e Alessio Deledda avrà a disposizione la Lamborghini Huracan GT3 Evo2 del prestigioso Team Imperiale Racing.

Gilardoni, 32enne svizzero, ha esordito lo scorso anno nel GT italiano scorso con Imperiale Racing cogliendo una vittoria, un podio e il terzo posto finale nella serie Endurance. Classe 1992, ha disputato una straordinaria stagione 2022 nell’International GT Open dove ha chiuso al terzo posto dopo un’esaltante sfida per la vittoria. Nel 2012 e 2013 il pilota svizzero, che ha corso con soddisfazione anche nei rallies, ha chiuso terzo la Megane Trophy Eurocup, mentre nel 2012 ha vinto anche il Challenge Tricolore F. Renault 2.0 Italia. Da ricordare la sua affermazione nel Lamborghini Super Trofeo Europe 2021. Gilardoni, insieme ai suoi compagni di viaggio si pone tra i favoriti per la corsa al titolo.

“Sono molto contento di essere al via di questo Campionato Italiano Gran Turismo Endurance insieme a Imperiale Racing – ha commentato Gilardoni – team con cui ho gareggiato anche l’anno scorso, e sulla nuovissima Lamborghini Huracàn GT3 EVO2. Abbiamo svolto un test nelle scorse settimane e abbiamo avuto riscontri molto positivi. Gareggeremo in classe PRO-AM, che si annuncia con molti team al via e davvero molto agguerrita: faremo del nostro meglio, ma il nostro unico obiettivo è quello di conquistare il titolo. Ringrazio i miei partner, che mi hanno permesso di essere al via del campionato anche quest’anno, Lamborghini e Lamborghini Lugano!”.

Impegno poi anche in Toscana, per il 16. Rally di Reggello-Incisa e Figline Valdarno, quarta gara della Coppa Rally di zona 7, dove i colori Movisport saranno portati in gara da Luca Della Rosa e Fiorenzo Pancaldi su una Peugeot 208 Rally4. I due saranno alla seconda partecipazione alla gara nel Valdarno Fiorentino e cercheranno di proseguire il loro feeling con essa, visto che lo scorso anno, alla loro prima esperienza, vinsero la classe A7 con la Renault Clio Williams.

