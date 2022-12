mozziconifree, in 700 ripuliscono il borgo

Capodanno a Tropea con vocalist di Zucchero a Santo Stefano i sound & beat -TROPEA (Vv) – Guanti in lattice, pettorina gialla e bustoni per la raccolta differenziata. Un esercito di 700 studenti ha invaso ieri mattina (giovedì 22) il Principato di Tropea al grido di LAVORIAMO PER NOI per raccogliere fino all’ultimo mozzicone di sigaretta.

Obiettivo più che raggiunto: nascoste tra i trifogli all’interno dei vasi, tra i solchi e le fughe della pavimentazione che si addentra tra i vicoli o imboscati negli angoli più nascosti del borgo dei borghi, di cicche non è rimasta nemmeno una.

Ad esprimere soddisfazione per l’entusiasmo fatto registrare ed il successo di partecipazione all’evento promosso con il Circolo di Legambiente di Ricadi è il Sindaco Giovanni Macrì che ringrazia quanti si sono resi protagonisti di questa bella pagina di educazione civica.

IL VILLAGGIO DI NATALE, SI ENTRA NEL CLOU DEGLI EVENTI.

Lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Piazza Ercole dalle ore 18 sarà travolta dalla musica anni ’70, ’80, ’90 suonata dai Sound & Beat, formazione artistica tutta calabrese.

DOMENICA 1° GENNAIO FIL MAMA IN CONCERTO. La cantante italo nigeriana Elisabetta Eneh si esibirà alle ore 18 in piazza Ercole.

Dopo aver calcato i palcoscenici d’Italia da giovanissima nel tour di Alan Sorrenti “I love Italy” come corista, Elisabetta Ainietie Eneh nel 2018 conquista il pubblico del piccolo schermo con The Voice, arrivando in semifinale. La sua esibizione, diventata virale, si è guadagnata la standing ovation dei giudici Cristina Scabbia, J-AX, Albano Carrisi e Francesco Renga. Il noto programma di Rai2 la porta a trasferirsi da Cosenza a Milano, dove vive e lavora attualmente.

Nella sua carriera musicale Elisabetta Eneh ha calcato il palcoscenico più ambito d’Italia, quello del Teatro Ariston, come backing vocal di Zucchero Fornaciari per il 70° Festival della Canzone Italiana. Ancora accanto a Zucchero la vediamo per i PowerHitsEstate di Radio RTL 102.5 e per lo show record di ascolti di Fiorella Mannoia “La musica gira intorno”, andato in onda a gennaio 2021 su Rai1. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

