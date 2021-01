In attesa della riapertura del museo, all’interno del palinsesto 2020-2021 legato alla creatività femminile “I talenti delle donne” del Comune di Milano, il Mudec in collaborazione con 24 ORE Cultura lancia ogni sabato alle ore 10.00 fino al 20 febbraio la miniserie “10 x 10”, dieci mini-video documentari che racconteranno al pubblico la vita di dieci grandi protagoniste della storia della fotografia. L’appuntamento sarà sui canali social Facebook e Instagram del Museo delle Culture per 10 settimane.

Sabato 16 gennaio, nella quinta puntata di “10 x 10”, Nicolas Ballario accompagnerà il pubblico alla scoperta della grande fotografa di design Marirosa Toscani nata a Milano nel 1931.

Nel 1951 Marirosa Toscani incontra Aldo Ballo, uno studente al terzo anno di architettura. Insieme danno vita, a Milano, allo Studio fotografico Ballo. Da Gio Ponti a Vico Magistretti, da Ettore Sottsass ad Achille Castiglioni: lo Studio Ballo diventa un punto di riferimento per i designer nel periodo più affascinante e vivace del design mondiale. Le loro fotografie costituiscono, fin da subito, l’anima del design italiano.

Marirosa Toscani si distingue per lo stile essenziale, le sue fotografie mettono in luce la bellezza e la personalità degli oggetti.

Ancora oggi, alla soglia dei 90 anni, Marirosa Toscani continua a creare persone partendo dalle cose.

Presentata dal curatore e critico d’arte Nicolas Ballario, la miniserie “10 x 10” è un appuntamento settimanale imperdibile con la fotografia d’autore. Dieci grandi fotografe che hanno caratterizzato tutto il ‘900 fino a toccare – per alcune di esse – il nostro secolo; personalità molto diverse tra loro, ma scelte perché tutte presentano un tratto distintivo comune: sono state artiste pioniere che si sono imposte con il loro obiettivo fotografico in un mondo e in un tempo in cui l’accesso per le donne era osteggiato, se non addirittura proibito, ma che con la loro arte e ‘militanza’ hanno aperto la strada a intere generazioni di fotografe.

Dal fotogiornalismo al reportage, dal cinema alla moda, dall’architettura alla politica, dal design ai sistemi dell’arte, i documentari, per la regia di Fabrizio Spucches, racconteranno la vita e la carriera di Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, Inge Morath, Margaret Bourke-White, Eve Arnold, Lisetta Carmi, Imogen Cunningham, Marirosa Toscani e infine Tina Modotti, quest’ultima ospitata prossimamente al Mudec con una antologica a lei dedicata.

Il progetto è a cura di Nicolas Ballario, volto di SkyArte e voce di Rai RadioUno per l’arte contemporanea, che dall’agorà del Mudec racconterà le vite di queste 10 fotografe: oltre alla biografia, agli aneddoti e agli aspetti particolari che hanno contraddistinto la vita spesso avventurosa delle dieci fotografe, saranno tante anche le immagini e i contributi esterni di giornalisti, critici e artisti che con il loro stimato punto di vista arricchiranno le dieci storie.

Non è tutto: a partire dal 22 febbraio da questa serie nascerà anche un podcast.

Il Mudec infatti inaugura dal 2021 un nuovo appuntamento culturale sui suoi canali social, questa volta prediligendo un racconto tutto da ascoltare, dove e quando si vuole. Si parte da gennaio nel solco delle puntate della miniserie “10 x 10”: i video-documentari continueranno la loro mission divulgativa in forma di audio-documentari attraverso i podcast. Dieci nuove narrazioni di grandi artiste che hanno fatto la storia del nostro tempo.

Un viaggio dunque tutto al femminile, perché il Mudec ha da sempre come obiettivo anche quello di avvicinare il pubblico alla scoperta – o a una riscoperta – di grandi personalità culturali, dove il ‘genere’ rimane sempre e solo quello artistico.

10 x 10

Dieci storie per dieci donne che hanno cambiato la storia della fotografia

Ogni sabato alle ore 10.00 fino al 20 febbraio

Programma complet o:

19 dicembre: Dorothea Lange

26 dicembre: Cindy Sherman

2 gennaio: Gerda Taro

9 gennaio: Eve Arnold

16 gennaio: Marirosa Toscani

23 gennaio: Imogen Cunningham

30 gennaio: Inge Morath

6 febbraio: Lisetta Carmi

13 febbraio: Margaret Bourke-White

20 febbraio: Tina Modotti

Podcast 10 x 10

A partire dal 22 febbraio le audio storie saranno disponibili sulle piattaforme Spotify e Apple Podcast.

