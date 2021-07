Prendiamo atto che dopo 5 anni di governo del M5S con D’Innocenti e Raggi, oggi questa maggioranza in IX Municipio mostra di avere più incarichi di presidenze e vicepresidenze nelle Commissioni municipali che elettori sul territorio.

Il gruppo Lega non ha voluto essere complice di questa gestione fallimentare del M5s, per questo abbiamo preso le distanze da ricoprire incarichi e ruoli di gestione nelle Commissioni ad appena due mesi dalle elezioni. Oggi tra l’altro constatiamo che c’è chi ancora nel M5s gioca ancora sulla pelle dei cittadini, a mettersi in testa cappelli e pennacchi invece di prendere atto e coprirsi il capo di cenere, dopo una gestione della cosa pubblica che è sotto gli occhi di tutti per il degrado diffuso nelle attività dei rifiuti, del verde, della manutenzione urbana, dei lavori pubblici, oltre al fallimento totale nelle politiche sociali, della scuola, del commercio e dei servizi primari ai cittadini.Il gruppo Lega e le opposizioni avevano la possibilità di modificare l’assetto di governo delle Commissioni, ma per senso istituzionale abbiamo voluto astenerci e lasciare a chi ha vinto le elezioni di concludere questa esperienza fallimentare, senza dare alcuna attenuante in procinto delle imminenti amministrative. Gli elettori tra qualche settimana sapranno giudicare il mal governo della Città e del IX Municipio da parte del M5S, archiviando col voto una delle esperienze più brutte e disastrose del Dopoguerra per Roma.





Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio;

Alessandra Tallarico, Consigliera della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

