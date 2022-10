Municipio Roma IX Eur: una camminata per la prevenzione – #DonneInCammino

I tumori sono la seconda causa di morte femminile, dopo le malattie cardiovascolari; la prevenzione e la diagnosi precoce sono le armi più efficaci per sconfiggerli, è per questo che la Commissione delle Pari Opportunità del Municipio Roma IX Eur, il 1 Ottobre 2022 alle ore 15.00 ha organizzato l’iniziativa “DonneInCammino”.

Si partirà da Largo Peter Benenson, sede del Consiglio del Municipio alle ore 15.00, attraverso un percorso che si articolerà passando su Via Laurentina, poi per Viale dell’Umanesimo con arrivo al laghetto dell’Eur a piazzale di Viale Oceania, dove sarà allestito un punto prevenzione e diagnosi dei tumori femminili all’utero, seno e colon-retto.

“Lo scopo dell’iniziativa – spiega la consigliera Paola Vaccari, Presidente della Commissione delle Pari Opportunità – è contribuire ad aumentare l’adesione ai programmi di screening, fortemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19, e promuovere l’importanza della diagnosi precoce nelle patologie screenate“.



“Insieme ai consiglieri della Commissione abbiamo coinvolto l’ASL Rm2 impegnata nella prevenzione e nella ricerca, che offrirà servizi di screening gratuiti per i tumori all’utero, al seno e al colon-retto, consapevoli che purtroppo durante la pandemia molte cittadine e cittadini non hanno più eseguito programmi di screening che non solo salvano numerose vite umane, ma aumentano la sopravvivenza e la qualità della vita. E’ una iniziativa importante – sottolinea il consigliere di Roma Capitale del IX Municipio Piero Cucunato, Vice Presidente della Commissione Sport e Pari Opportunità -, per questo abbiano coinvolto varie associazioni ed enti del territorio. La loro voce è un megafono per divulgare e promuovere la prevenzione, anche in virtù dell’impegno nello svolgere attività sportive a sostegno della ricerca e della prevenzione per i tumori femminili, con le associazioni che oltre a partecipare alla camminata saranno presenti all’arrivo con i loro iscritti e soci. Siamo in linea con il Ministero della Salute che dichiara: ‘influenzando positivamente alcuni ormoni, l’attività fisica diminuisce il rischio di tumore’. Ringrazio la Presidente Titti Di Salvo per la presenza, i componenti la Commissione Pari Opportunità, Pasetti, Angelini, Cucunato e Marocchini per la partecipazione dell’organizzazione dell’evento, l’assessore allo Sport Patrizio Chiarappa per il supporto e tutti gli uffici del Municipio e l’Associazione Il Marforio per la collaborazione all’evento”.

“Ci onora essere stati scelti dal IX Municipio e i consiglieri Piero Cucunato e Paola Vaccari per moderare quest’importante evento – dichiara Andrea Rapisarda, Presidente del Marforio -. Come associazione culturale, ribadiamo la necessità della prevenzione ai tumore, ma soprattutto un’educazione a un corretto stile di vita, che include non solo una buona alimentazione e le pratiche sportive, ma anche periodici e puntuali controlli presso i nostri medici di fiducia”.

