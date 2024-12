Museo AmenCutti: il Festival del Natale torna dal 7 dicembre tutti i weekend a Ponzano Romano

Un Festival completamente dedicato al Natale che vede il borgo storico di Ponzano Romano, alle porte di Roma Capitale, protagonista assoluto.

Un mondo fuori dal tempo, che porterà magicamente i visitatori a rivivere scene in stile “vittoriano” in un’ambientazione emozionale e spettacolare. In perfetto stile “Dickensiano”, come in un’immensa opera d’arte a cielo aperto, nel Borgo di Ponzano Romano saranno riprodotti gli ambienti, le strade, gli scorci, i paesaggi e soprattutto il mondo da fiaba di altri tempi. Il Festival del Natale non è un luogo di luci stratosferiche, di tecnologia ed innovazione, ma il luogo dell’emozione e dell’eterno fascino attraverso l’apertura verso il fantastico e il soprannaturale proprie delle favole e rivolto a visitatori di ogni età.

In un mondo tecnologico, dominato dai social media, dalla Tv e dall’innovazione, Il Festival del Natale di Ponzano Romano vuole dedicare alle famiglie un luogo dove vivere il proprio sogno interiore, dove tornare bambini per qualche ora, dove vivere a pieno l’atmosfera e l’emozione del Natale senza

orpelli, dove poter dare gioia al proprio cuore.

E allora è proprio qui che i propri sogni si vestiranno di fiaba, ed il Natale, con la sua atmosfera unica, sarà il meraviglioso pretesto.

Ponzano Romano quindi, dal sette dicembre duemilaventiquattro al sei gennaio duemilaventicinque, si trasformerà “nel piccolo borgo del Natale” facendo rivivere, ogni sabato e domenica, ciò che di più bello e magico il Natale può raccontare.

Ambientazioni da favola in stile, mercatini artigianali, piatti della tradizione locale, visite al primo museo italiano dedicato al Natale, giochi d’epoca in legno per bambini, performance teatrali, mostre permanenti, contest nazionali, laboratori per grandi e piccini, artisti di strada…tutto immerso in scorci suggestivi da “vivere” insieme alla famiglia.

Ogni weekend (solo sabato e domenica) i visitatori potranno godere di nuove «attrazioni» che si fonderanno con quelle permanenti. L’occasione giusta per lo shopping del Natale tra i vari banchi artigiani, per degustare e assaporare i reali sapori del natale o per scovare rarità e pezzi esclusivi dei più importanti brand, o per immergersi realmente in quello spirito fatto di emozione, magia e sogno.

Fulcro del Festival il primo e unico Museo Italiano dedicato al Natale, il Museo AmenCutti, un luogo ricco di magia, luci e colori, dove ciascun visitatore avrà la possibilità di immergersi nel vero spirito natalizio.

La tenera storia di AmenCutti è realmente accaduta: la ricerca dell’atmosfera natalizia è il filo rosso che accompagna tutta la vita del bambino che sognava di avere l’albero di Natale, che non ha mai avuto, e che ha portato alla nascita di una collezione unica nel suo genere composta da pezzi esclusivi ed introvabili. La privazione dell’albero di Natale, giudicato banale dalla madre, ha portato il piccolo «Cutti» a voler vivere ogni giorno il Natale e oggi, a donare le sue magiche visioni ai bambini, a quegli adulti romantici, ai sognatori e a tutti coloro che sentono il Natale e le sue atmosfere, come momenti di gioia e autentica magia, così come non è stato nella sua infanzia.

L’area museale, che per l’occasione inaugura ulteriore due sale, si sviluppa nel centro storico di Ponzano Romano, piccolo borgo scelto da Cutti per far nascere il suo “folle” progetto. Diversi locali dislocati nella strada principale del centro e l’area museale in fase di completamento, ospitano oggetti natalizi scovati in quarant’anni di ricerche in giro per il mondo:

Il percorso museale “diffuso” intende raccontare, con la sua esposizione, non solo la realtà percepita tramite la trasfigurazione della sensibilità infantile, ma la nostra stessa memoria che si snoda attraverso le forme delle magiche rappresentazioni natalizie che popolano le vetrine e gli spazi del museo.

Il nuovo progetto di AmenCutti per il sociale prevede l’installazione di un’opera d’arte permanente “L’ALBERO DEI BUONI PROPOSITI” raffigurante un albero di natale, messaggero di pace, realizzato come scultura e simbolo dello spirito natalizio e della solidarietà, nell’area di ingresso al Museo. L’idea è quella della creazione di un’installazione che possa essere l’emblema di un messaggio universale di pace in una speciale funzione di scambio. I visitatori, infatti, lasceranno sull’albero dei messaggi di pace, quelli di una volontà che si esprime in un pensiero. A loro volta ne preleveranno uno scritto da altri, in uno vero e proprio scambio, un invito a celebrare l’amore attraverso tanti messaggi di pace, fratellanza e solidarietà rivolti a tutti.

Posizionata accanto all’opera una panchina che possa essere utilizzata da ospiti e cittadini per ammirare l’albero, scrivere i messaggi e riflettere sui loro contenuti.

Primi messaggeri di pace i bambini delle scuole primarie del territorio romano, che inizieranno questa “catena” di messaggi di pace, in un ideale viaggio attravero i visitatori del museo.

Nelle giornate del Festival del Natale sarà inoltre aperta al pubblico una mostra permanente dal titolo «PRESEPI NEL TEMPO», un viaggio visivo e immersivo attraverso i secoli in un vero e proprio dialogo continuo tra le diverse epoche, di una delle tradizioni più amate e longeve: il presepe. Uno speciale contest coinvolgerà invece direttamente i visitatori, legato alla creazione della ricetta dolce per la mascotte del Museo AmenCutti: il “BisCutti”, un biscotto conviviale appositamente inventato, un modo per unire il passato con il presente, trasformando un semplice momento in cucina in un’occasione per riscoprire i valori della famiglia e della comunità.

Le visite al museo saranno accessibili mediante prenotazioni che potranno essere effettuate attraverso il portale okticket.it

