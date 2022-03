Museo Civico di Storia Naturale di Milano THE R-EVOLUTION PARK

Way Experience e MilanoGuida presentano The R-evolution Park – Milano, disponibile dal 19 marzo 2022, un nuovo percorso immersivo tra realtà virtuale ed esperienza live per vivere in prima persona l’evoluzione del nostro pianeta e comprendere come garantirci un futuro prospero sulla nostra unica casa comune.

Dopo il successo di You Are Leo, di cui Way Experience è co-creatore e che ha coinvolto oltre 40.000 persone in poco più di un anno, The R-evolution Park, realizzato con la partnership scientifica del WWF, e con il patrocinio del Comune di Milano, è un progetto tecnologico-immersivo rivolto a un pubblico trasversale, a scuole e famiglie. L’esperienza è dedicata alla scoperta della Terra, per imparare a conoscerla e a rispettarla in linea con gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del Pianeta, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Un layer virtuale in un parco pubblico

I Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano diventano il luogo fisico su cui è stato progettato un layer virtuale, che permette ai visitatori di immergersi nell’evoluzione del nostro Pianeta, dalle sue origini fino a oggi, indagando gli effetti delle attività umane sulla natura. La Virtual Reality diventa dunque un mezzo efficace per regalare una nuova prospettiva alle persone sui rischi che corre il nostro Pianeta, dalla crisi biologica a quella climatica, sensibilizzare lo sguardo e rafforzare la consapevolezza sulla sfida della sostenibilità. Inaugurare “The R-evolution Park” nel momento in cui la tutela dell’ambiente diventa principio costituzionale e la difesa del Pianeta diventa la premessa alla piena realizzazione della persona, è un ulteriore elemento di contemporaneità.

La durata complessiva del tour è di circa 75 minuti, durante i quali si viene accompagnati da una guida scientifica dedicata attraverso sei tappe, per immergersi in un’incredibile esperienza a 360°, dalla nascita della vita sulla Terra alla comparsa dell’uomo, con un focus sul tema della sostenibilità.

Un viaggio nello spazio e nel tempo

The R-evolution Park è un’esperienza che unisce narrazione scientifica, emozione e scoperta.

La prima tappa ripercorre la nascita del pianeta Terra, dal Big Bang fino alla sua trasformazione nel Pianeta Blu. La seconda immerge i partecipanti nel mondo primordiale dominato da foreste incontaminate e dai dinosauri, fino alla loro estinzione. L’ambiente successivo è dedicato alla comparsa dell’uomo e all’impatto dell’evoluzione culturale e dell’esponenziale evoluzione tecnologica. Segue una tappa nel cuore della biodiversità della savana, con i suoi animali e le sue ricchezze oggi in pericolo. Il quinto ambiente porta il pubblico tra i ghiacciai e le barriere coralline danneggiate dal-sovrasfruttamento dell’ambiente e dal cambiamento climatico. La sesta e ultima tappa vuole portare consapevolezza sulle problematiche relative all’impatto antropico sul Pianeta, al fine di comprendere come, lavorando insieme, possiamo fare la differenza e vincere la più grande sfida della nostra epoca.

Una percentuale di ogni biglietto di The R-evolution Park – Milano andrà a WWF Italia per sostenere l’Oasi di Vanzago (MI).

Come principio generale, nel momento in cui The R-evolution Park avrà luogo in altre sedi andrà ad aiutare e supportare altre oasi del territorio circostante.

INFO

I tour saranno tutti i sabati e le domeniche alle ore 10.00, 12.00, 14.30 e 16.30

Biglietti in vendita online su www.therevolutionpark.it

Intero € 25

Under 18 € 20

Per prenotazioni:

www.therevolutionpark.it

Per informazioni:

info@therevolutionpark.it e al telefono allo 02 8719 9248.

È obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 ed essere in possesso della certificazione verde rafforzata (Super Green pass).

