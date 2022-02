Museo della Musica, Bologna The Best of. Laboratori musicali per bambini 0-99 anni

Bologna, 17 febbraio 2022 – Riparte dal 26 febbraio 2022 il primo dei due cicli annuali di The Best of, la rassegna di laboratori e spettacoli musicali – come di consueto divisa in due parti: da febbraio a giugno e da settembre a dicembre – che il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna propone a bambini e genitori per trascorrere il weekend insieme giocando, imparando e divertendosi con la musica.

I piccolissimi della fascia d’età 0-36 mesi, accompagnati dai rispettivi genitori, sono i protagonisti indiscussi di Mamamusica, il progetto che ad ogni edizione riscuote un ampio successo di partecipanti e che quest’anno si presenta in una versione rinnovata: entrano a far parte del cerchio di suoni che avvolge bimbi e adulti nuovi strumenti musicali, nuove voci, nuovi repertori appositamente arrangiati e preparati per il progetto.

Nel laboratorio, e nel successivo Concerto disturbato, i bimbi potranno gattonare a ritmo delle musiche suonate e cantate dal vivo dai musicisti e dagli stessi genitori.

I bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni potranno invece sperimentare un laboratorio di movimento creativo che prende spunto dalla filastrocca Orecchie acerbe di Gianni Rodari e conoscere la storia dell’elefantino Bubu narrata dall’attrice Margherita Molinazzi del Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca.

I più grandi invece avranno l’occasione di trasformarsi in esploratori per andare alla scoperta dei tanti animali musicali che ogni musicista presenterà attraverso attività pratiche legate al proprio linguaggio musicale.

A chiusura un appuntamento The Best OFF: in collaborazione con Scie Festival un laboratorio speciale di canti e ritmi in movimento.

Buon divertimento!

Programma

Da 0 a 36 mesi

Sabato 26 febbraio | 5/12/19 marzo > Mamamusica I

h 10.00 (0-18 mesi) / h 11.15 (25-36 mesi)



Sabato 7/14/21/28 maggio > Mamamusica II

h 10.00 (19-24 mesi) / h 11.15 (19-26 mesi)

Progetto del Museo della Musica a cura di Luca Bernard (voce, contrabbasso) e Linda Tesauro (voce), con la partecipazione di Serena Pecoraro (voce, ukulele), Tommy Ruggiero (voce, percussioni)

Uno spazio musicale speciale, emozionante ed inclusivo per grandi e piccolissimi in cui l’attenzione si concentra esclusivamente sui suoni. Canti e ritmi provenienti da repertori molto diversi, un avvolgente abbraccio di suoni scandito anche da intensi silenzi, in cui adulti e bambini costruiscono una relazione comunicativa unica, per scoprire e riscoprire l’incanto di esprimersi attraverso la musica.

Sabato 9 aprile > Mamamusica ensemble “disturbato”

h 10.00 (0-24 mesi) / h 11.15 (25-36 mesi)

Mamamusica ensemble

Con Luca Bernard (voce, contrabbasso), Enrico Farnedi (voce, tromba), Serena Pecoraro (voce, ukulele), Paolo Prosperini (voce, chitarra), Tommy Ruggiero (voce, percussioni), Linda Tesauro (voce) Il concerto “disturbato” del Mamamusica ensemble aperto a tutti: un vero e proprio bagno di suoni con musica del repertorio classico, jazz ed etnico-popolare, in cui immergersi e partecipare con il corpo e con la voce.

Da 3 a 5 anni

Sabato 19/26 marzo | 2 aprile h 10.30 > Orecchie acerbe

laboratorio di movimento creativo con Rita Favaretto

“Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età,

di quell’orecchio verde che cosa se ne fa?”Rispose gentilmente: “Dica pure che son vecchio.

Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.

È un orecchio bambino, mi serve per capirele cose che i grandi non stanno mai a sentire…”

La musica e il movimento per giocare insieme e animare le filastrocche di Gianni Rodari.

Sabato 26 marzo h 16.30 > L’elefantino

laboratorio teatrale-musicale con Margherita Molinazzi

in collaborazione con Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca

Bubu è l’unico maschietto della famiglia. Le sue sorelline sono troppo piccole e così mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di lavare i calzini di tutti. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia.

Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla: Bubu ne incontrerà di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi, l’acqua verde e limacciosa del fiume.

Da 6 a 8 anni

Domenica 27 febbraio | 6/13 marzo h 10.30 > Animali musicali

Laboratorio in 3 incontri con con Tommy Ruggero (percussioni e body percussion), Rita Favaretto (movimento espressivo), Serena Pecoraro (canto)

Esploratori!… si parte alla scoperta di animali dalle diverse sonorità!

C’è chi canta, chi emette suoni muovendosi, chi costruisce strumenti naturali, chi suona per suonare, chi canta per fare innamorare…

E tu? Quale di questi animali vorresti diventare?

Sabato 11 giugno h 10 e 11.15 > In-Cantamenti

laboratorio di canti e ritmi in movimento con Valentina Turrini (compagnia le Strologhe)

in collaborazione con Scie Festival

Il laboratorio è ispirato ai canti contenuti nel libro illustrato MANTEÌA. Lingua da un mondo astratto, una raccolta di alcune delle più significati storie appartenenti al FA, archivio culturale di influenze indoeuropee, mediorientali e africane, un compendio di favole, leggende, canzoni, metafore e riferimenti simbolici, per comprendere i costumi e le visioni del mondo di molte culture africane moderne.

Con esercizi e giochi di gruppo, aprendoci a modalità di relazione e interazione differenti, risvegliando il corpo e la percezione, ascoltando il respiro, stimolando l’immaginazione, apprenderemo canti della tradizione africana del Benin. Bimbe, bimbi e genitori insieme, esploreranno lo spazio e i suoni, canteranno e giocheranno con la voce e con il ritmo.





Tariffe

laboratori | € 5 ad incontro a partecipante

L’elefantino e Concerto disturbato | € 6 a partecipante

In-cantamenti | € 5,00 a famiglia (prenotazione necessaria entro giovedi 9 giugno: prenotazioni.sciefestival@gmail.com | 339 7198161)

Per i laboratori in più appuntamenti, il pagamento è anticipato.



Prenotazioni

La prenotazione e l’acquisto del biglietto sono obbligatori e aperti dal 18 febbraio 2022:

• presso il bookshop del Museo della Musica nei giorni e orari di apertura

• on line (con una maggiorazione di € 1) su https://www.midaticket.it/eventi/rassegna-best-of-museo-della-musica.

I biglietti non sono rimborsabili. In caso di chiusura della sede per motivi legati all’emergenza Covid-19, il biglietto acquistato online sarà sostituito con un voucher di pari importo per consentire di recuperare il servizio non usufruito.

Prima di procedere, si consiglia di controllare bene l’età per partecipare al laboratorio.

Si richiede conferma o eventuale disdetta entro il giovedì precedente la data del laboratorio: tel. +39 051 2757711 – prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it.

Misure per la fruizione in sicurezza per adulti e bambini

Si ricorda che per accedere al museo e agli eventi gli adulti accompagnatori sono obbligati a esibire il green pass “rafforzato” (c.d. super green pass), cioè la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione, e indossare una mascherina di tipo FFP2. La mascherina è obbligatoria per i bambini di età superiore a 6 anni.



Informazioni

Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore 34 | 40125 Bologna

Tel. +39 051 2757711

museomusica@comune.bologna.it

www.museibologna.it/musica

Facebook: Museo internazionale e biblioteca della musica



Informazioni per una visita in sicurezza

www.museibologna.it/musica/documenti/102086



Istituzione Bologna Musei

www.bolognamusei.it

Instagram: @bolognamusei



Orari di apertura museo

martedì, mercoledì, giovedì ore 11-13.30 / 14.30-18.30venerdì ore 10-13.30 / 14.30-19sabato, domenica, festivi ore 10-19

