Museo Regionale di Messina. “Prospettive di Riforma per la Circolazione delle Opere d’Arte e Beni da Collezione”

Messina – Il Museo Regionale di Messina ospiterà, il 13 dicembre 2024 alle ore 17:30, un incontro di grande rilievo dal titolo “Prospettive di Riforma per la Circolazione delle Opere d’Arte e Beni da Collezione”.

L’evento è proposto e organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Messinese in collaborazione con il SA.MO. Club e rappresenta un’importante occasione di confronto su tematiche fondamentali per il settore culturale, giuridico e collezionistico.

Tra i temi centrali vi sarà la proposta di legge per l’istituzione del Registro Nazionale dei Periti d’Arte Giudiziari proposta da Byron Associati alla Camera dei Deputati lo scorso 19 settembre 2024 e presentata col suo primo firmatario Presidente della VI Commissione Parlamentare per la Cultura, On. Federico Mollicone, che sarà presente per discutere i risvolti politici e giudiziari della proposta legislativa.

«Una riforma cruciale – sottolinea il Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Avv. Vincenzo Ciraolo – che intende colmare un vuoto normativo regolamentando in modo chiaro le procedure giudiziali ed extragiudiziali legate all’autenticità e alla certificazione delle opere d’arte e dei beni da collezione».

L’incontro prevede una pluralità di interventi da parte di esperti del settore culturale, professionisti legali e rappresentanti istituzionali, con un programma ricco e articolato, che include i preziosi contributi di Olga Tarzia Presidente del Tribunale di Messina, con un approfondimento sul tema dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e i criteri di scelta attuali; Licia Oddo Critico d’Arte, che interverrà sui criteri di valutazione dell’autenticità e sulle competenze dei professionisti; Davide Lorenzone Conservatore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO) con un’analisi sulle verifiche e certificazioni di autenticità nel mercato delle automotive; Giovanni Malinconico Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e il Diritto (AIIAD), che esplorerà il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’accertamento di opere false, tra opportunità e limiti.

Il convegno, moderato da Mario Galluppi di Cirella, Presidente Byron Associati, inizierà con i Saluti Istituzionali di Orazio Micali, Direttore del Museo Regionale di Messina, seguiti da quelli di Vincenzo Ciraolo, Presidente Fondazione Avvocatura Messinese, Antonio Verzera, Presidente SA.MO. Club, e Federico Mollicone Presidente della VI Commissione Parlamentare per la Cultura.

Interverranno, inoltre, Paolo Vermiglio Presidente Ordine Avvocati di Messina, Pino Falzea Presidente Ordine Architetti della Provincia di Messina e Santi Trovato Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Messina, per offrire una riflessione congiunta tra le diverse categorie professionali coinvolte.

Il tema affrontato tocca questioni di grande attualità, dalle verifiche sull’autenticità di opere d’arte e beni da collezione alla gestione di un registro formale dei periti d’arte, passando per le sfide poste dall’intelligenza artificiale nel settore della certificazione. La proposta di legge oggetto del dibattito, così come proposta dal Presidente di Byron Associati Avv. Mario Galluppi di Cirella, ha già suscitato grande interesse sia in ambito politico che tecnico-giuridico, ponendo le basi per una regolamentazione innovativa e necessaria per garantire trasparenza e professionalità.

L’evento si qualifica come attività formativa accreditata da parte del COA di Messina, con il riconoscimento di tre crediti formativi ordinari

Com. Stam.