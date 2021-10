Tre giorni di promozione del turismo di prossimità tra luoghi del design, archivi d’artista e musei d’impresa progettati in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design, AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista e Museimpresa Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021

Milano. Dal 22 al 24 ottobre 2021 un fine settimana tutto dedicato alla promozione di capoluoghi e località lombarde, alla scoperta di istituzioni legate al mondo del design, archivi d’artista e musei d’impresa del territorio: è la prima edizione di IN TOUR – Design, Artisti, Made in Italy, programma ideato dall’associazione MuseoCity in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design, AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista e Museimpresa, i cui presidenti/rappresentanti saranno protagonisti, venerdì 22 ottobre alle ore 18.00, di una tavola rotonda online in streaming video, con cui MuseoCity apre ufficialmente la manifestazione.

IN TOUR sarà una tre giorni di eventi in varie località lombarde alla scoperta di patrimoni culturali ricchissimi e quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico.

Grazie ad aperture coordinate, visite guidate e incontri di approfondimento online, ma anche a mostre, conferenze ed eventi speciali, per tre giorni sarà possibile conoscere musei, archivi-museo, studi e case-museo che sono stati testimoni nella nascita del design e del progetto; scoprire archivi d’artista, depositari di patrimoni affascinanti, che fanno parte del tessuto culturale del territorio e che rappresentano una ricchezza inestimabile in cui vicende personali, fatti d’arte e avvenimenti storici si intrecciano; visitare musei e archivi d’impresa, straordinari luoghi che offrono un racconto della storia produttiva e imprenditoriale del Paese.

Come anteprima di IN TOUR, da martedì 19 a giovedì 21 ottobre alle ore 18.00, le guide turistiche di Milanoguida con una nuova serie di podcast ideata e prodotta dall’Associazione MuseoCity porteranno il pubblico alla scoperta di nuovi itinerari in Lombardia: un aiuto per visitatori curiosi o indecisi, invitati a prenotare l’itinerario preferito da percorrere, in autonomia o accompagnati dalle guide, nei giorni di IN TOUR.

La nuova serie di podcast sarà pubblicata su Spotify, Apple e Google Podcast e resterà disponibile anche al termine della manifestazione per continuare a promuovere istituzioni meno note.

Alcuni luoghi dell’arte e del design presentati all’interno della nuova serie podcast saranno protagonisti anche di cicli di visite guidatepromossi da MuseoCity con Milanoguida: itinerari di circa due ore, durante i quali il visitatore è accompagnato alla scoperta di alcune opere d’arte diffuse sul territorio e siti archeologici, giardini e ville storiche. MuseoCity pubblicherà anche sulla sua App e in una nuova sezione del sito internet alcuni itinerari culturali da percorrere autonomamente, a piedi, in bicicletta, con mezzi di trasporto pubblico o privato. Itinerari che resteranno disponibili online anche alla fine della manifestazione, per continuare a promuovere nel tempo luoghi e istituzioni coinvolti nell’iniziativa. Con IN TOUR l’Associazione MuseoCity promuove il turismo di prossimità in Lombardia, presentando in un unico palinsesto le iniziative convergenti di diversi network, rafforzando l’offerta culturale di località e destinazioni turistiche meno note. Tutto questo è reso possibile grazie al legame col Comune di Milano e all’esperienza maturata durante le scorse edizioni di Milano MuseoCity.

IL MUSEO DIFFUSO DEL DESIGN A cura del Circuito Lombardo Musei Design

Un percorso tra 22 musei, archivi-museo, studi e case-museo che custodiscono il patrimonio del progetto architettonico, grafico e del disegno industriale della Lombardia, per raccontare la vita e il lavoro dei grandi maestri.

LA MEMORIA NEGLI ARCHIVI D’ARTISTA

A cura della Associazione Italiana Archivi d’Artista

11 archivi d’artista, fondati con la volontà e la coscienza dell’importanza di mantenere viva la figura degli artisti – e tramandarla negli anni a venire attraverso la ricerca, l’approfondimento e la salvaguardia della loro opera – illustrano la propria storia e la propria attività, presentando l’artista di cui conservano le tracce di vita e la personalità di cui promuovono la conoscenza.

CULTURA D’IMPRESA LOMBARDA

A cura di Associazione Museimpresa

Sparsi per il territorio, a valorizzare il patrimonio industriale lombardo, vengono proposti 9 musei, collezioni e archivi interessantissimi, ospitati in spazi di grande fascino, che offrono un racconto della storia produttiva e imprenditoriale del nostro Paese.

Com. Stam.