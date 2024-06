MUSICA CRISTIANA – CANTI IN NOME DI DIO

EBOLI: “E il Verbo si fece musica”- I° Festival nazionale di musica cristiana per cantautori – Singoli e gruppi musicali di tutta Italia chiamati a raccolta ad Eboli, per celebrare la bellezza della vita.

EBOLI (SA) Dar voce al talento espresso attraverso il linguaggio universale della musica, offrendo ai cantautori di ogni età un’occasione per mettere in gioco la propria capacità artistica di generare un messaggio verso il prossimo. È questo l’obiettivo con cui nasce “E il Verbo si fece musica” – I° Festival di musica cristiana per cantautori che, partendo da Eboli, si affaccia ad un orizzonte nazionale e si rivolge all’Italia intera, nell’intento di unire sensibilità diverse e diverse generazioni di musicisti e compositori, al di là dei confini geografici.

Ad organizzare il festival, la Parrocchia di Santa Maria del Carmine e l’Oratorio Anspi San Francesco di Eboli, con la collaborazione di Web Radio Francesco, emittente web che da due anni racconta il territorio e la vita della comunità.

Singoli e gruppi musicali potranno partecipare al festival, proponendo un brano inedito; tutti i brani in concorso saranno, poi, eseguiti dai rispettivi interpreti nel corso della serata finale del festival che si svolgerà il prossimo 14 luglio, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine in Eboli. In quell’occasione sarà una giuria di esperti a decretare il vincitore di questa prima edizione.

«A chi parteciperà al festival è richiesto di condividere attraverso la musica ciò in cui crede. Ciascuno potrà usare i registri ritenuti più appropriati per comunicare la bellezza della vita, contemplata attraverso l’arte, e, soprattutto, il senso di fiducia che nasce da questa osservazione» – spiegano gli organizzatori- «La canzone “ideale” da proporre è, sicuramente, quel brano capace di trasmettere un messaggio profondo, che racconti una storia, che dia voce ad un credo personale o collettivo. Il nostro intento- concludono- è condividere emozioni, per generarne di nuove in chi vivrà insieme a noi questa esperienza».

La partecipazione a “E il Verbo si fece musica” è totalmente gratuita: il regolamento e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.santamariadelcarmineboli.com

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 giugno.