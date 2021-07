Al fine di venire incontro alle necessità evidenziate dalle attività commerciali con esercizi ubicati nelle vicinanze di Villa Margherita, il sindaco Tranchida, d’intesa con il Direttore Artistico del Luglio Musicale M° Beltrami, ha stabilito di modificare parzialmente quanto precedentemente varato in merito alla possibilità di effettuare concerti e/o piccoli intrattenimenti musicali.

Pertanto, nelle giornate del 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 21, 29 Agosto sarà possibile fare musica dalle 23 in poi. Inoltre, in considerazione delle segnalazioni pervenute, è stato stabilito di revocare la chiusura della circolazione veicolare in via Cristoforo Colombo e di non far transitare i bus ATM in Corso Vittorio Emanuele e via Libertà, onde meglio tutelare l’afflusso pedonale in concomitanza con l’ampliamento della ZTL. Infine, con l’avvio di oggi della rassegna cinematografica della Casina delle Palme, non sarà possibile produrre musica o altro da creare disturbo acustico dalle 21 alle 23 fino a 150 metri di distanza dalla Casina delle Palme. «Accompagnati dal buon senso stiamo cercando di conciliare le diverse esigenze emerse in questi ultimi giorni – dichiara il sindaco Tranchida -. Privilegiare l’interesse generale affinché si tuteli il lavoro di tutti rimane la nostra priorità».

Com. Stam.