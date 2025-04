Musti e Biglieri vincono l’8° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda

Con la Porsche 911 RS il duo della MRC SPORT si aggiudica una gara combattuta e ricca di colpi di scena e precede la vettura gemella di Pasetto – Romano e l’Opel Ascona 400 di Nerobutto – Zanchetta. A Zanelli – Zanni la vittoria nel Trofeo A112 Abarth. Unanime il gradimento degli equipaggi per la manifestazione organizzata da ACI Sassari

Porto Cervo (OT) – Quella da poco conclusa è stata un’edizione avvincente e ricca di colpi di scena del Rally Interazionale Storico Costa Smeralda, giunto all’ottava edizione e svoltosi su due tappe tra venerdì 11 e sabato 12 aprile. Ad aggiudicarselo dopo una rimonta messa in atto nella seconda giornata sono stati Matteo Musti e Claudio Biglieri con la Porsche 911 RS con la quale si sono imposti anche nel 2° Raggruppamento bissando la vittoria ottenuta nel 2023; il duo della MRC Sport è riuscito a primeggiare nonostante una penalità di 50” per ritardo ad un controllo orario nella parte finale della prima tappa.

Al secondo posto grazie ad una gara regolare si classificano Oreste Pasetto e Carlotta Romano anch’essi su 911 RS alla loro prima partecipazione al Costa Smeralda e molto soddisfatti del risultato, insperato allo start del rally. A completare il podio assoluto sono stati Tiziano Nerobutto e Giulia Zanchetta, anche vincitori del 3° Raggruppamento con l’Opel Ascona 400. Al quarto posto ha chiuso la Fiat Ritmo 130 TC di Matteo Luise e Melissa Ferro, bravi a stringere i denti nel finale e portare anche alla vittoria di 4° Raggruppamento la loro “due litri”. Decisamente soddisfatti al traguardo al Molo Vecchio lo erano anche Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi, quinti assoluti su Ford Escort Cosworth 4×4 con la quale hanno preceduto il primo equipaggio di conduttori sardi, quello composto da Vittorio Musselli Musselli e Massimiliano Frau, alla prima esperienza in un rally storico corso con la Porsche 911 SC in versione Gruppo B. Buona anche la gara di Vittorio e Adelchi Foppiani settimi con la Lancia Delta HF Integrale, mentre in ottava hanno concluso Riccardo Bianco e Carlo Vezzaro su Porsche 911 SC. Tutto targato Peugeot 205 Rallye il finale della top-ten con Marco Galullo e Simona Calandriello, noni assoluti a precedere Marco Casalloni e Marco Corda ottimi decimi assoluti.

Nel 1° Raggruppamento Giuliano Palmieri e Christian Soriani con la Porsche 911 S brindano al successo restando al comando di categoria dalla prima all’ultima prova; Elena Gecchele e Giulia Dai Fiori, su Fiat 124 Spider si sono aggiudicate la classifica femminile mentre quella delle scuderie ha visto un ennesimo successo del Team Bassano.

Prima vittoria nel Trofeo A112 Abarth per i reggiani Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni che hanno preceduto Marc Gentile e Angelo Tendas e Nicolò De Rosa con Martina Dal Maso.

Seconda tappa del rally partita di buon mattino dal Molo Vecchio di Porto Cervo con sei prove iniziando da “Lu Colbu” che subito riserva una sorpresa: Galletti e Gabrielli, secondi dopo la prima frazione, poco dopo lo start escono di strada con la Subaru Legacy e devono dire addio ad un podio che era alla loro portata; nel frattempo Musti inizia la rimonta e recupera 8”4 a Pierangioli e altri 12”9 nella successiva “Aglientu” al termine della quale si ferma Cunico per problemi ai freni che l’avevano penalizzato anche nella prima tappa. Pierangioli risponde all’attacco di Musti sulla “Luogosanto” riportando il vantaggio a 32”8. A metà giornata dietro ai due battistrada si trova Pasetto seguito da Nerobutto ad una quindicina di secondi. Luise autore di una gara incisiva s’insedia in quinta posizione e nella top-ten tiene banco il bel duello tra le Peugeot 205 Rallye di Galullo e Pessot, ottavo e decimo. Colpo di scena anche nel Trofeo A112 dove il leader Droandi è costretto al ritiro e passa al comando Zanelli.

Musti ci crede e vince la nona prova spinto anche da 10” per partenza anticipata comminati a Pierangioli il quale rallenta vistosamente nella penultima prova fino a dover alzare bandiera bianca per problemi alla trasmissione prima dell’ultimo impegno col cronometro. Musti che nel frattempo si era riportato al comando, piazza lo scratch anche nella prova di chiusura che va a sancire la sua seconda vittoria al Costa Smeralda.

Unica al via nella categoria “Rally Auto Classiche”, la Mitsubishi Lancer Eco IV di Gianluca Leoni e Stefano Pudda ha concluso con successo la propria gara.

Due giorni di gara ricchi di colpi di scena e impreziositi dalla presenza di illustri personaggi che hanno scritto pagine indimenticabili del Rally Costa Smeralda dello scorso millennio; oltre a Verini e Cunico in gara e Bruno Bentivogli apripista, erano presenti Dario Cerrato, Federico Ormezzano, Andrea Aghini, Tiziano Siviero. Presente anche l’osservatore FIA Paavo Virtanen ad esaminare la gara in vista della candidatura per entrare nel Campionato Europeo Rally Storici già dal 2026.

A fare da ricco contorno alla manifestazione anche il Martini Experience e il Martini Rally Vintage, l’autoraduno non competitivo che ha contato al via due dozzine di prestigiose vetture in livrea Martini Racing oltre ad un nutrito gruppo di ex trofeisti che si sono presentati con le loro Autobianchi A112 Abarth a rinverdire i ricordi delle tante battaglie sportive.

Quelli vissuti a Porto Cervo, stati due giorni di sport ed emozioni frutto del lavoro del collaudato staff di ACI Sassari il cui presidente Giulio Pes di San Vittorio rivolge il più sincero ringraziamento alla Regione Autonoma della Sardegna, ai comuni di Arzachena, Olbia e tutti gli altri interessati dal percorso del rally, al Consorzio Costa Smeralda e Smeralda Holding, Martini, Sparco, Pirelli, ACI Global Servizi, Cantine Surrau, Testoni Bunker Point e Sardares per la rinnovata collaborazione e il prezioso supporto fornito alla manifestazione.

