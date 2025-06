Mythos Troina Festival, dal 4 luglio al 10 agosto la rassegna sul Mito classico e contemporaneo diretta da Luigi Tabita che prevede ben 6 prime nazionali

La rassegna vedrà fra i protagonisti Laura Morante, Cesar Brie, Veronica Pivetti, Federica Di Martino, Ettore Bassi, Gaia Aprea, Clara Galante e Daniele Salvo che dirige i giovani dell’INDA.

Troina (EN) – Si svolgerà dal 4 luglio al 10 agosto la quinta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul Mito classico e contemporaneo che, per il secondo anno, ha la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita.

Anche quest’anno il cartellone si preannuncia ricco di importanti eventi che si svolgeranno nella suggestiva Troina, città ellenistica e prima capitale normanna di Sicilia. La programmazione 2025 prevede 9 spettacoli, tra cui 6 prime nazionali, eventi speciali e laboratori di formazione.

Il Mythos Troina Festival, patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed organizzato dal Comune di Troina (Enna), sarà inaugurato venerdì 4 luglio con il debutto de “L’Odissea delle donne”,tratta dal romanzo di Marilù Oliva: un cast tutto al femminile capitanato dalla magnetica attrice Federica Di Martino e diretto dalla visionaria regista siciliana Cinzia Maccagnano.

Il secondo appuntamento del Festival, in programma l’11 luglio è “La morte della Pizia”, prima nazionale, ispirato all’esilarante racconto di Friedrich Dürrenmatt sulle vicende della sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, interpretata dall’istrionica Veronica Pivetti.

Il 18 luglio spazio alla commedia latina con il famoso testo di Tito Maccio Plauto “Miles gloriosus”, il soldato spaccone, noto per le sue spropositate e infondate vanterie. La regia è di Marinella Anaclerio e il ruolo del protagonista verrà affidato ad Ettore Bassi, conosciuto dal grande pubblico per le sue interpretazioni in fiction di successo e commedie.

Il 25 luglio, quarto appuntamento in prima nazionale, arriva una delle tragedie più antiche: l’Orestea, in un riadattamento dal titolo “Orestea, una suite”, diretta da Daniele Salvo, che ha firmato molte regie di successo al Teatro Greco di Siracusa. Il cast sarà composto da 23 giovani under 35 che daranno vita alle vicende degli Atridi. Produzione INDA di Siracusa.

Dal 29 luglio al 3 agosto nella prestigiosa cornice della Torre Capitania, che sorge nel cuore del borgo normanno, si svolgerà una nuova sezione del festival dal titolo “Assoli”, che si distingue per la sua attenzione alla nuova drammaturgia under 35 e all’innovazione. L’obiettivo è quello di stimolare la creatività di nuove voci nel panorama teatrale, mettendo al centro la rivisitazione e l’adattamento di testi classici o contemporanei in chiave innovativa, affidandoli ad artisti già affermati. I due primi appuntamenti saranno le prime nazionali firmate da drammaturghi under 35: “La guerra svelata di Cassandra, Aletheia” del siciliano Salvatore Ventura interpretato dall’intensa Gaia Aprea, diretta dal regista Alessio Pizzec, e “Antigone non muore” della napoletana Elvira Buonocore, interpretato e diretto dalla poliedrica Clara Galante, con le musiche originali di Christian Lavernier e Jacopo Baboni Shiling.

A chiudere “Assoli” sarà lo spettacolo “Drone Tragico”, della compagnia Teatrino Giullare di Bologna, progetto che ha vinto il bando nazionale delle Residenze Digitali(Armunia – CapoTrave/Kilowatt), con le musiche realizzate dalla nota band finlandese Cleaning Women. Un progetto speciale che unisce teatro e tecnologia digitale partendo dall’Orestea nella traduzione diPier Paolo Pasolini, utilizzando le potenzialità di strumenti innovativi per estendere la fruibilità dei temi teatrali classici.

Torna la sezione “Oltre Mythos”, che prevede due eventi speciali che si svolgeranno in suggestive location, dando così al festival un carattere diffuso. Il 5 agosto nella centrale Piazza Conte Ruggero, appuntamento con la compagnia emergente Collettivo V.A.N. con la messa in scena in prima nazionale di “ACAB – Agamennone Caro Adesso Basta”, diretta dallo stesso Collettivo. Un’indagine sulla figura di Agamennone in una chiave dissacrante, attraverso l’alternarsi di linguaggi, da quello del teatro classico-musicale a quello del teatro di strada.

Il Mythos si concluderà il 10 agosto con “Medea”,interpretata da uno dei volti più importanti del cinema italiano: l’attrice Laura Morante diretta da Daniele Costantini. Questo evento si svolgerà nello scenografico spazio che si apre davanti alla Chiesa di San Silvestro.

Protagonista anche la formazione con “Mythos Lab”: dal 22 luglio al 4 agosto sono previsti laboratori gratuiti per attori professionisti con registi della scena nazionale ed internazionale come Giorgio Sangati, con Medea nella riscrittura di Emilio Isgrò, e il maestro argentino César Brie, chetorna a lavorare sull’Odissea, ma esplorata attraverso la lente dell’emigrazione e dell’esilio.

“Ringrazio l’amministrazione comunale guidata da Alfio Giachino per il supporto nella realizzazione del Festival che, anche quest’anno, conferma un forte carattere di impegno civile. Il Mythos Troina Festival è un progetto artistico e sociale, è un festival che parla di giustizia, uguaglianza, memoria, migrazione, diritti civili e parità

di genere, attraverso il linguaggio eterno del mito e del teatro. Un’iniziativa che non solo anima il territorio, ma lo trasforma, rafforzandone l’identità, la partecipazione e l’attrattività culturale e turistica. Il festival quest’anno sarà attraversato da un fil rouge tutto al femminile. Un’impronta che abbiamo iniziato a delineare già nella scorsa edizione, con l’introduzione del nuovo logo raffigurante la dea Artemide – simbolo di forza ed empowerment femminile – e che trova piena espressione quest’anno attraverso la scelta dei titoli in programma, una mostra, e la significativa presenza di attrici, registe e drammaturghe”, dichiara Luigi Tabita, direttore artistico del Mythos Troina Festival.

Alfio Giachino, sindaco di Troina, aggiunge: “Il Mythos Troina Festival si consacra, anche in questa edizione, tra le manifestazioni culturali più significative del panorama nazionale, grazie alla sapiente direzione artistica di Luigi Tabita. Abbiamo voluto arricchire il programma con appuntamenti di grande prestigio e la partecipazione di interpreti di levatura nazionale e internazionale. Troina, attraverso il Mythos, riafferma così la propria vocazione a essere faro di cultura e palcoscenico d’eccellenza per le arti teatrali”.

