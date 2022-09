N.A.S. Proseguiti i controlli per una estate più sicura

I Carabinieri del N.A.S. di Palermo hanno proseguito i servizi di vigilanza e repressione delle violazioni nel settore alimentare e sanitario, iniziati a partire da giugno ed in collaborazione con i Comandi territoriali dell’Arma delle province di Palermo, Trapani e Agrigento, allo scopo di intensificare le attività di controllo e monitoraggio sulle condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute dei cittadini nei settori della sanità e della salute alimentare.

Nel corso di questa seconda parte dei controlli estivi, avviata dalla metà di agosto, i militari hanno ispezionato decine di stabilimenti balneari, agriturismo, esercizi di ristorazione nonché comunità alloggio per anziani, farmacie, laboratori di analisi e presidi sanitari di continuità assistenziale turistica, riscontrando 12 violazioni penali e 29 infrazioni amministrative per complessivi 22.000 euro circa, segnalando 29 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie, nonché posto sotto sequestro prodotti alimentari per circa 210 chilogrammi per un valore complessivo di circa 6100 euro ed hanno altresì proceduto alla chiusura o sequestro di 5 strutture, fra cui uno studio di estetista senza autorizzazione.

In questa fase una maggiore attenzione è stata posta soprattutto sul settore sanitario controllando numerose farmacie e rilevando infrazioni in 3 di queste, nonché sottoponendo ad ispezione 17 presidi sanitari di continuità assistenziale turistico (le c.d. “guardie mediche turistiche”), compresi quelli attive sulle isole di Pantelleria e Lampedusa, riscontrando alcune irregolarità in 2 di queste. Nel settore della ricettività sono state sanzionate 6 comunità alloggio per anziani mentre, a seguito delle verifiche svolte su 20 villaggi turistici/resort sono state riscontrate violazioni in 8 di questi.

Fra le infrazioni più spesso riscontrate si annoverano la violazione degli obblighi derivanti in materia di tracciabilità della provenienza degli alimenti o il deposito di alimenti in cattivo stato di conservazione, il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene o delle procedure di autocontrollo, l’assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, l’ampliamento senza autorizzazione della capacità ricettiva delle strutture per anziani,

In relazione alla descrizione di specifici interventi operati dai NAS le persone deferite all’autorità giudiziaria sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza in successiva sede processuale.