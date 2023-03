Nadia Quarta – Italiana a Ginevra

Buon pomeriggio a tutti voi i nostri cari telespettatori de La Notizia di Ginevra.

Oggi facciamo quattro chiacchiere con Nadia Quarta un’italiana da conoscere a Ginevra. Salentina originaria di Monteroni di Lecce, dopo aver vinto le selezioni di Miss Mamma Italia in Puglia del 2020, Nadia ottiene lo stesso anno la fascia nazionale di miss mamma italiana dolcezza e viene scelta anche come una delle 12 protagoniste per il calendario miss mamma Italia 2021.

Mi siedo Nadia così possiamo fare due chiacchiere come si deve se è stata ti sei diplomata in ragioneria superiore e programmatrice Ma sei conosciuta soprattutto per le tue qualità artistiche anche perché so che sei una buona pasticcera diciamo che te la cavi, oltre oltre a ad essere una ballerina di pizzica Salentina, appassionata di fotografia, il pubblico ginevrino ti conosce per aver presentato e condotto Missy Missy Italia ritas got talent show a Ginevra. Nadia innanzitutto questa tua doppia – diciamo qui che c’hai due vite -possiamo dire così grazie per di partecipare alla nostra rubrica un italiano da conoscere a Ginevra è proprio partiamo da questa doppia tua presenza sia a Roma che a Ginevra. Come mai da queste parti

– Buonasera Carmelo innanzitutto buonasera a chi ci segue mi trovo a Ginevra nella bellissima città di Ginevra; per motivi lavorativi di mio marito ho lasciato la mia città nativa la Puglia, ho lasciato Lequile. Tra l’altro volevo precisare perché sono originaria di Lequile, Monteroni è la città nativa di mio padre quindi mi sono divisa tutta l’infanzia fra Lequile e Monteroni però sono originaria di Lequile. Quindi ho vissuto tutta la mia infanzia e giovinezza a Lequile; mi trovo in questa città come dicevo per il lavoro di mio marito. Quindi per non dividere la famiglia mi sono mi sono trasferita.

Certo è un buona cosa stare a Ginevra però meno male che penso che tu te la sbrighi un po’ con la famiglia, che guardi i bambini ma penso che questa tua carriera avrà i suoi pro e contro però sposerai sicuramente bene queste due cose E a proposito di questo quali sono i tuoi progetti futuri a breve termine? Cosa c’è in cantiere l’anno 2023, devo dire che si è aperto benissimo.

– Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo ho dei progetti già in cantiere o dei progetti già su carta che però non posso ancora rivelare. Il prossimo imminente che posso sbilanciarmi a dire potrebbe essere la conduzione di miss mamma italiana qui a Ginevra; un’altra volta quindi lo scorso anno ha avuto un successo enorme Quest’anno siamo prontissimi per ripeterlo, parteciperò alle finali di miss mamma italiana che quest’anno è giunto alla sua trentesima edizione in qualità di ospite speciale sono lì come madrina d’onore.

Nadia ti abbiamo visto a Sanremo molto sui social e molto presente con Radio Swiss Italia.

– Anzi ne approfitto per salutare il direttore di Radio Swiss Italia Riccardo Galardi in realtà sono stata lì tutta la settimana sanremese che quindi mi ha vista protagonista sui social e non solo in quanto inviata speciale per documentare ciò che non si riesce a capire attraverso il grande schermo. Ok non si riesce a vedere tutte le curiosità tutte le domande che dal divano comodamente a guardare la serata ti poni; quindi essendo stata dall’altra parte so benissimo una delle tante domande che mi hanno posto, e chi è tra l’altro anch’io mi ponevo, era cosa succedesse durante la pubblicità del Festival di Sanremo quindi posso documentarlo. Se volete ve lo dico ancora però non succede praticamente nulla, son lì a riparare il palco, sono lì e chi vuole esce chi vuole entra, chi vuole ne approfitta per fumare, per andare fuori. Però insomma si svolge tutto lì e posso dire che la diretta è tutta veramente quella è stata molto contestata in questa edizione ma Carmelo ti dirò come tutte le edizioni alla fine il povero Amadeus, che è reduce ormai da quattro anni di conduzione, diciamo che ne ha viste veramente di tutti i colori.

Come intendi questo momento della tua carriera, come vedi il tuo futuro in questo particolare mondo?

– Fortunatamente, ho ricevuto un’educazione che mi ha permesso di rimanere sempre “con i piedi per terra” e con dei punti fermi ben presenti che ho imparato da mio padre e dai suoi tanti sacrifici.

Mi ha insegnato, che per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita, ci vuole dedizione, sacrificio e umiltà.

Crescendo poi, ho imparato anche, che i sogni sono fatti per essere realizzati, e soprattutto che nulla è impossibile!

Ad oggi, posso affermare di avere la fortuna di essere stata avvicinata dal teatro e dal cinema che, attualmente, sono molto presenti nella mia vita al punto di aver fatto la scelta di prendere casa a Roma.



