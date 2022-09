NAïF ARTE NEL VETRO Vicolungo The Style Outlets ospita la personale di Alfredo Vallese

Fino al 23 ottobre, presso la Sala Civica a Vicolungo The Style Outlets, i visitatori potranno ammirare le opere di Alfredo Vallese, artista novarese, conosciuto e affermato esponente della corrente del “naïf jugoslavo”.

La rassegna espositiva, patrocinata dal Comune di Vicolungo, raccoglie numerose opere realizzate con la particolare tecnica dell’olio su vetro, caratteristica distintiva dei lavori dell’artista. Al centro dei dipinti di Vallese si collocano il mondo contadino, antico e saggio, con i suoi abitanti dediti al duro lavoro nei campi, la natura, spesso bizzarra, che muta al passaggio da una stagione all’altra e gli animali.

Il colore, usato in modo anti-naturalistico in perfetto stile naïf, ricopre un ruolo di primaria importanza. L’artista, infatti, esterna i propri sentimenti alternando una vasta gamma di colori, dai più accesi come i rosa e i verdi per esprimere l’armonia, a colori più cupi come il viola e i vinaccia per fare emergere il mistero, fino ai gialli per trasmettere la gioia. Anche i giochi di luci e ombre che contraddistinguono i dipinti sono una componente fondamentale degli stessi in grado di suggestionare chi li ammira. Ciò è enfatizzato dall’utilizzo del vetro come supporto, che con la sua trasparenza e luminosità dona alle opere una loro mobilità interna capace di evocare forti emozioni.

Per Vicolungo The Style Outlets, outlet gestito dal leader europeo di settore NEINVER, l’organizzazione di questo tipo di eventi si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione con il territorio e di valorizzazione della sua collettività che, oltre alla promozione di artisti locali, include anche numerose partnership con realtà del posto. Tra queste, la convenzione con Alpyland situato in vetta al Mottarone, quella con Navigazione Lago d’Orta e quella con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, solo per citarne alcune.

ORARI APERTURA MOSTRA

Da venerdì a domenica dalle 15.00 alle 19.30

Da lunedì a giovedì solo su appuntamento al numero 338 3930141

ALFREDO VALLESE

Alfredo Vallese è nato a Novara nel 1950, città in cui attualmente vive e opera. Nel 1974 entra in contatto con il maestro jugoslavo Ivan Lackvic, pittore naif, e, da quel momento in poi, la passione per la pittura e per l’arte in genere diventano un banco di prova in cui lui sperimenta in modo autonomo le sue potenzialità al fine di acquisire un suo stile. Nel 1978 l’artista fonda a Novara il movimento “vallesiano”. Nel corso degli anni, Vallese ha dato vita a numerose esposizioni in diverse città italiane: Torino, Arezzo, Verona, Firenze, Perugia, Taranto, Napoli, Acqui Terme, Reggio Emilia. Alfredo Vallese continua tutt’oggi a esporre con notevole successo in Italia e in Europa.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incrementando la resilienza dell’azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.